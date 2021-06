Bad Doberan

Alles andere als nachhaltig sind die dünnen Folien aus dem Supermarkt, die Käse, Fleisch und Gemüse umhüllen. Zig Millionen Tonnen landen davon jährlich in der Müllverbrennungsanlage. Dem Bad Doberaner Wissenschaftler Dr. Dirk Hollmann ist es nach zwei Jahren Forschung gelungen, einen nachhaltigen Weg zur Produktion von Bio-Plastik zu entwickeln.

Eine wirklich bahnbrechende Erfindung. Dafür erhielt Hollmann jetzt beim Ideenwettbewerb an der Universität Rostock unter anderem den ersten Preis in der Kategorie Absolventen und Wissenschaftler, gestiftet von der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft MV.

Start-up-Unternehmen wird gegründet

Gemeinsam mit dem Reddelicher Werbefachmann Stefan Peuß und seiner Taurus Agentur wolle er im nächsten Schritt ein Start-up-Unternehmen gründen, sagt Hollmann: „Unser Ziel ist es, über einen grünen Prozess biologisch abbaubare Folie aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen.“ Diese Folie enthalte hochreine Zellulose zum Beispiel aus Holz und Spänen. Jedoch, und hier wird es besonders spannend, auch aus Abfallprodukten wie Stroh und Müll, die sonst in die Verbrennungsanlage gegangen wären.

„Müll haben wir ja nun wahrlich genug“, meint Hollmann, der sich auch als Vorsitzender der Klimagruppe Bad Doberan in seiner Heimatstadt für bessere Umweltbedingungen engagiert. „Es ist meine persönliche Intention, genau dort anzusetzen, um ihn zu vermeiden – das möchte ich in meiner Arbeitswelt umsetzen.“ Als Chemiker an der Uni Rostock sehe er nicht nur die Folie als das Produkt allein, sondern wie sie chemisch hergestellt werde: „Das ist das Herzstück unseres zukünftigen Unternehmens – einen umweltfreundlichen Prozess gefunden zu haben, um diese biologisch abbaubaren Folien herstellen zu können. Wir sagen dazu ‚Grün Hoch Drei“.“

Mit GreeCell von der Forschung in die Anwendung

GreeCell ist der Arbeitstitel für das neue Unternehmen. „Jetzt geht es weg von der Forschung und hinein in die Anwendung“, erklärt der Wissenschaftler. „Diesen Schritt gehe ich nun gemeinsam mit Stefan Peuß. Er ist Werbeexperte, diese Expertise habe ich nicht. Außerdem sind wir befreundet.“ Dirk Hollmann arbeitet an der Uni als Gruppenleiter im Bereich nachhaltige Chemie: „Ich habe Studenten, die auf diesem Gebiet forschen. Man kann nur einen Effekt auf die Umwelt haben, wenn man die Forschung auch anwendet – und genau das machen wir jetzt mit GreeCell.“

Im Labor: Wissenschaftler Dr. Dirk Hollmann (l.) gründet mit dem Werbefachmann Stefan Peuß ein Start-up zur nachhaltigen Entwicklung von Bio-Folie, die auch aus Müll hergestellt werden kann. Quelle: TAURUS Werbeagentur

Im Moment besitzen die Folien lediglich die Größe eines Labormaßstabs. „Wir sind jetzt auf der Suche nach entsprechenden Partnern, gern auch aus MV, die diese Herausforderung annehmen, die Folien in großem Maßstab herzustellen“, macht Stefan Peuß deutlich. „Es ist ja auch so, dass die normalen Standard-Folien aus fossilen Rohstoffen – die limitiert sind – hergestellt werden.“ In die Verbrennung gehe dann bares Geld: „Unsere Folie kommt aus der Natur und geht zurück in die Natur. Sie schließt einen Kreislauf. Das haben die Jurymitglieder wohl auch so gesehen.“

Einwerbung von Geldern ist jetzt wichtig

Dirk Hollmann und Stefan Peuß nächster Schwerpunkt ist die Einwerbung von Geldern. „Wir wollen eine Pilotanlage aufbauen und mit der Industrie ins Gespräch kommen“, blickt Hollmann voraus. Der von ihm entwickelte Prozess und das Produkt könnten schon bald in MV und sogar weltweit zur Anwendung kommen: „Deshalb nehmen wir an weiteren, auch internationalen Ideenwettbewerben teil, um GreeCell bekannt zu machen.“

Die beiden Männer haben sich bereits ein Patent auf den Prozess sowie das Produkt gesichert und sind mit der kanadischen Firma Mercer AG in Kontakt getreten, die auch in Deutschland vertreten ist. Der zweifache Familienvater Dirk Hollmann hat noch einen anderen Antrieb, nachhaltig zu arbeiten: „Es geht doch auch darum, unseren Kindern und deren Kindern eine Zukunft zu geben, die positiv ist – wir wollen keine verbrannte Erde hinterlassen.“

Hollmann ist der Vorsitzende der Klimagruppe Bad Doberan und engagiert sich in seiner Heimatstadt für bessere Umweltbedingungen. Sein Anliegen ist es weiterhin, Menschen zu sensibilisieren, damit sie die Erde mehr zu schätzen wissen.

Von Sabine Hügelland