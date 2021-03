Bad Doberan/Kröpelin

„Wir fordern quasi die Öffnung und akzeptieren keine Priorisierung mehr“, bringt der Kröpeliner Unternehmer Karsten Luther das Anliegen von bis zu 100 Leuten aus Fitness- und Gesundheitsstudios auf den Punkt, für die er erfolgreich am Freitag, den 5. März, ab 9 Uhr eine Demo in Schwerin angemeldet hat. Als er hörte, dass dort jeweils 100 Vertreter des Einzelhandels sowie von Hotels und Gaststätten protestieren wollen, war für ihn klar, dass die Situation seiner Branche der der anderen gleichgestellt werden müsse, wie er gegenüber der OZ deutlich macht.

Karsten Luther in seinem Fitnessstudios Fit + in Bad Doberan. Quelle: Flemming Goldbecher

Dafür habe er sich zusammengeschlossen mit mehreren Betreibern aus dem ganzen Land: „Sie kommen unter anderem von Rügen, aus Neustrelitz, aus Wismar, Ludwigslust und Schwerin.“

Und er hoffe auf die Teilnahme vieler Fitnessbegeisterter entsprechend der Auflagen und dass das Anliegen vor dem Schweriner Schloss friedlich rübergebracht werde könne: „Wir werden doch vergessen oder nur ganz am Schluss genannt.“

Lesen Sie auch Stralsund: So viele Menschen versammelten sich am Montag

Was jetzt wichtiger sei, ob der Haarschnitt, das Nägelmachen oder was auch immer, das könne immer noch jeder Mensch für sich selber entscheiden: „Wir wollen jetzt eine Öffnungslösung angeboten haben, mit soundsoviel Leuten pro Quadratmeter – weg von diesem absolut unrealistischen Wert 35.“

„Mehr Tests werden die Inzidenzzahlen steigern“

Wenn dieser Wert überhaupt erreicht werde, würden die Fitness-Studios dann ja erst beginnen können, sich in der Prioritätenliste nach vorn zu arbeiten: „Rein theoretisch könnten wir ja noch das ganze Jahr zu bleiben, wenn dieser Wert nicht erreicht würde. Wir bitten also gar nicht mehr um eine Perspektive oder Öffnung, sondern wir fordern diese – für alle Sportanlagen, im Namen aller Vereine, für den Kindersport et cetera pp. Es muss einfach wieder etwas passieren, wir sind jetzt vier volle Monate zu!“ Dazu kämen über zwei Monate aus dem Vorjahr: „Ich weiß nicht, ob Sie das so lustig finden würden, wenn Ihnen das halbe Jahresgehalt einfach weggenommen wird? Die Leute haben kein Verständnis mehr, wir brauchen jetzt einfach eine Perspektive.“

„Jetzt sollen wir mehr testen und mehr Tests bedeuten natürlich auch mehr Positive, die sich dann noch einmal testen lassen – das heißt, der Wert kann ja gar nicht runtergehen, um den es jetzt bei uns geht. Da muss ein Umdenken stattfinden“, erklärt Karsten Luther.

Der 33-Jährige betreibt gemeinsam mit seiner Frau Jane im Landkreis Fitnesstudios in Bad Doberan, Kröpelin, Neubukow, Satow und Bützow.

„Jetzt reicht es einfach!“

Ihr Angebot, die Studio-Räume zu vermieten, damit Interessierte wenigstens allein trainieren können, sei vom Oberverwaltungsgericht verboten worden: „Seit dem 1. März wird in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen – und Hessen wird in die Verordnung mit aufgenommen – gestattet, dass auch in Fitnesstudios Individualsport stattfinden kann: einzeln, zu zweit oder mit den Haushaltsangehörigen. Da frage ich mich auch, warum wir in MV immer irgendwie eine Extrawurst brauchen.“ Aber selbst das wäre nur ein erster Schritt, denn man wolle die komplette Öffnung: „Das andere wäre ja nur ein Trampeln auf der Stelle. Es reicht jetzt einfach!“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allein für die umfassenden Hygienekonzepte hätten die meisten Studiobetreiber eine Menge Geld ausgegeben. „Aber die Politik interessiert das gar nicht, so kommt es jedenfalls rüber.“

Allein im Kröpeliner Studio sei seit vergangenem Jahr ein Mitgliederrückgang von 25 Prozent zu verzeichnen. Zusammen verlieren die Luthers, die zwei Kinder haben, jeden Monat rund 10 000 Euro.

Von Thomas Hoppe