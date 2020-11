Bad Doberan

Bunter Wohnen im Kammerhof: Damit nicht nur die Häuser, sondern auch die Straßen im Doberaner Wohngebiet attraktiver werden, wurde jetzt die Mitte des Kreisverkehrs hinter der Kita „Kunstvilla“ mit jungen Blumenpflanzen wie Blauer Natternkopf, Wiesensalbei, Blut-Storchschnabel und Wegwarte bestückt. „Die Idee ist beim Stadtteilrundgang im Herbst vergangenen Jahres entstanden“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „Eigentlich wollten wir das schon im Frühjahr während unserer ersten Umweltwoche machen – aber die musste ja coronabedingt abgesagt werden.“

Umso mehr freue er sich, dass die Aktion jetzt mit Hilfe von Pflanzenexpertin Anja Siggelkow (M.) sowie Jutta Hoch vom Doberaner Klimanetz doch noch in die Tat umgesetzt werde, so Arenz: „Unterstützung bekommen wir auch von der Jagdgesellschaft Bad Doberan um ihre Vorsitzende Antje Schulz – die sponsern unser Vorhaben mit 3000 Euro.“ Und beim Kreisel an der Kita soll es nicht bleiben – auch der Biesenbrower Weg soll demnächst ein Stückchen bunter werden.

Von Lennart Plottke