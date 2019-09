Doberan: Rathaus-Mitarbeiterin päppelt verwaiste Igelbabys auf

Bad Doberan

Im Doberaner Rathaus liegt gerade ein ganz besonderer Duft in der Luft. „Riecht schon ein bisschen nach Zoo hier“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) und grinst. Kein Wunder – denn seit dieser Woche hat die Stadtverwaltung fünf neue „Mitarbeiter“: In einer Plastikkiste kuscheln sich fünf kleine Igelbabys ganz eng aneinander. „Vor einigen Tagen wurde die Igelmama überfahren“, erklärt Arenz. „Eine Kollegin des Ordnungsamtes hat sich der fünf Babys angenommen – die wären sonst gestorben.“

Fünf Igelbabys werden im Rathaus Bad Doberan großgezogen. Quelle: Rathaus Bad Doberan

Dabei ist die Pflege der geschwächten Tiere gar nicht so einfach: „Ich habe Unterstützung bei der Igelhilfe Rostock-Diedrichshagen gesucht“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Lisa Busch. „Denn ich möchte ja auch nichts falsch machen.“ Seit 2013 kümmert sich Michaela Kleinsorge hier in privater Initiative um hilfsbedürftige Igel: „Die Tiere stehen unter Naturschutz – leider ist der Mensch ihr größter Feind und hat es geschafft, diese seit Millionen von Jahren bestehende Art innerhalb der vergangenen 50 Jahre fast auszurotten.“

Ziel: Igel aufpäppeln und wieder auswildern

In Mecklenburg-Vorpommern gebe es glücklicherweise noch zahlreiche Igel, sagt Kleinsorge: „Deshalb habe ich vor sechs Jahren beschlossen, hier Schadensbegrenzung zu betreiben.“ So habe sie im ersten Halbjahr 2019 bereits 16 Igeln helfen und die Tiere wieder auswildern können. Das möchte auch Lisa Busch in Bad Doberan erreichen: „Zunächst geht es jetzt darum, die Igel an selbstständiges Fressen zu gewöhnen.“

Per Spritze und Babynahrung sollen die Igelbabys zu Kräften kommen. Quelle: Rathaus Bad Doberan

Das geschieht mit einer kleiner Spritze und später mit einem kleinen Löffel, der mit Babynahrung gefüllt ist. „ Michaela Kleinsorge hat mir hier wertvolle Tipps zur Ernährung und Haltung gegeben“, sagt Busch. „Denn das sind ja keine Katzen, sondern schon kleine Wildtiere.“ Ein wichtiger Punkt: das tägliche Wiegen. „Um sie dabei auch auseinanderhalten zu können, habe ich jeden Igel mit einem farbigen Punkt markiert.“ Darüber hinaus finden sich in ihrem provisorischen Zuhause auch einige Teebeutel. „Die sind mit Kräutern gefüllt“, erklärt Lisa Busch. „Weil sie so gern daran riechen.“

Doberaner Bürger besuchen Igel

Innerhalb weniger Tage sind die fünf Igelbabys im Doberaner Rathaus zu einem wahren Publikumsmagneten geworden. „Viele Mitarbeiterinnen kommen vorbei, um sich die Tiere anzugucken und sie auch mal zu streicheln“, sagt Bürgermeister Arenz. „Das sorgt im ganzen Haus für eine schöne Atmosphäre.“ Zudem werde so deutlich, dass sich die Stadtverwaltung um wirklich alles kümmere, meint Arenz: „Sogar um Igelbabys.“

Auch wenn die süßen Tiere für jede Menge positive Energie sorgen, soll ihr Aufenthalt im Rathaus kein Dauerzustand bleiben. „Im Moment wiegen die Igel etwa 88 Gramm – wenn sie fit genug sind, nehme ich sie mit zu mir nach Hause und päpple sie da weiter auf“, stellt Lisa Busch klar. „Ziel ist es, dass sie so schnell wie möglich ein Gewicht von 250 Gramm erreichen, damit sie wieder ausgewildert werden können.“

Moderne Mähroboter sind tödliche Gefahr

In einer Plastikkiste haben es sich die Igelbabys gemütlich gemacht. Quelle: Lennart Plottke

Denn in erster Linie gehe es um das Wohl der Tiere, sagt Busch und macht deutlich: „Igel sind auch durch moderne Technik bedroht – vor allem Mähroboter, die über Nacht in Gärten den Rasen stutzen, sind eine große Gefahr.“ Igel seien nachtaktiv und gingen nach Einbruch der Dämmerung auf Futtersuche, erklärt Michaela Kleinsorge: „Die Roboter töten den Igelnachwuchs von August bis November und verletzen größere Igel ganzjährig schwer.“

Deshalb habe sie jetzt eine Petition gegen nachtaktive Mähroboter verfasst, so Kleinsorge. Um dieses Anliegen zu unterstützen, habe sie auch im Rathaus entsprechende Unterschriftenlisten ausgelegt, sagt Lisa Busch: „Denn das ist normalerweise kein Thema, über das sich viele Leute Gedanken machen – vielleicht können wir hier auch ein wenig helfen.“

Auch einen Igel gefunden? Oder wollen Sie den Tieren helfen? Mehr Infos unter: www.igelhilfe-rostock-diedrichshagen.de

Von Lennart Plottke