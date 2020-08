Wismar/Rostock/Bad Doberan

Auch abseits der Sagen- und Märchenstraße machen die Städte im Land Werbung mit ihren althergebrachten Geschichten, die sich um die Gründung der Stadt oder um spezielle Orte drehen, die den Menschen seit jeher nicht geheuer sind.

In Bad Doberan gibt es Geschichten von sogenannten Unterirdischen, die man auch Mönken nannte. Sie sollen ihren Schatz in der Brauerei zurückgelassen haben, den später ein armer Müller fand und so ein reicher Mann wurde. Am Buchenberg bei Bad Doberan soll ein Mann Gold gefunden haben, das er vorher noch für glühende Kohlen gehalten hatte.

Bad Doberans bekannteste Sage erzählt die Gründungsgeschichte. Quelle: DBR

Die bekannteste Sage der Münster-Stadt dreht sich um den Bau der heutigen Doberaner Kirche. 1186 soll Fürst Heinrich Borwin I. geschworen haben, dort ein neues Kloster aufzubauen, wo er das erste Wild erlegen würde. Er erlegte einen Hirsch und an der Stelle begannen die Bauarbeiten für die Doberaner Kirche, die den Grundstein für die heutige Stadt legte.

Sage von der „Düwelskuhl“ in Rostock

In Rostock hat eine Sage aus den Wallanlagen 2016 sogar zu einem eigenen Kleinkunstfest geführt. Die Sage handelt von der „Düwelskuhl“, der Teufelskuhle am westlichen Ende der Wallanlagen. An dieser tiefen Wassergrube soll ein schönes, großes Schloss gestanden haben. Dessen Herr führte jedoch ein wildes Leben und versank infolge einer Verwünschung mitsamt seinem Schloss tief in der Erde.

Bis in die heutigen Zeiten wird die Sage erzählt, es werden Ruinenreste oder Turmspitzen in dem trüben Gewässer in der Kuhle gesehen. Jährlich einmal, so geht die Sage weiter, lässt sich auf dem Wasser eine silberne Schüssel und ein silberner Löffel sehen oder das Schloss soll sogar alle 1000 Jahre kurzzeitig wieder auftauchen.

Homepage zu den Sagen der Stadt Wismar

Wie in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns gibt es auch in Wismar die Sage eines Trommlers, der in einem nicht mehr aufzufindenden unterirdischen Gang bis heute zu hören sein soll. Wismar hat über die Sagen der Stadt auch eine eigene Homepage für Kinder und Familien erstellt.

Viktor Bogo-Jawlenski hat Wismars Trommler-Sage 1938 in einem Ölgemälde verarbeitet. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum der Hansestadt Wismar

In der Sage des Trommlers geht es um die Zeit der Schwedenherrschaft. Ein schwedischer Trommelschläger wurde verurteilt, in einem Gang zu trommeln, bis er den Ausgang gefunden habe. Man hörte die Trommeltöne durch die ABC-Straße und die Altböterstraße bis zum Markt. Auf dem Markt verschwanden sie. Der Trommelschläger blieb auch verschwunden. Zu gewissen Zeiten aber soll der Trommelschall noch zu vernehmen sein.

Von Malte Behnk