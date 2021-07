Nach der coronabedingten Pause stehen am kommenden Wochenende (23. bis 25. Juli) gleich mehrere Konzerte in Bad Doberan, Kühlungsborn und Rerik auf dem Programm. Aber auch, wer lieber liest oder backt, kommt auf seine Kosten.

Die Band „Five Men on the Rocks“ spielt am Wochenende im Konzertgarten West in Kühlungsborn. Quelle: Ove Arscholl