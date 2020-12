Kühlungsborn

Sie gehören zur Hauptrisikogruppe: Die Bewohner der Seniorenheime in Bad Doberan und Umgebung. Um sie vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen, gelten auch über die Weihnachtsfeiertage strenge Regeln für Besucher.

Wer darf kommen?

Jeder Bewohner darf eine feste Besuchsperson empfangen, deren Name vorher angegeben werden muss. Diese Person darf alle 14 Tage wechseln. „Besucher müssen vor Ort getestet werden oder einen negativen Corona-Test mitbringen, der nicht älter als 72 Stunden ist“, sagt Korinna Lembke vom Johanneshaus in Bad Doberan.

Wann dürfen Besucher kommen?

„Wir haben an Heiligabend und den beiden Feiertagen Besuchstag“, sagt Korinna Lembke. „Wir haben Termine vergeben.“ Auch in den Senioreneinrichtungen der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Kröpelin und Kühlungsborn müssen sich die Besucher vorher anmelden. Im „Strandhaus“ in Kühlungsborn sind Besuche allerdings frühestens am 2. Feiertag möglich. Weil eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet wurde, gilt nach Angaben der Leiterin Elfriede Pilgrim derzeit ein Besuchsverbot. Das könnte am 25. Dezember aufgehoben werden – wenn es keine weiteren Corona-Fälle gebe.

Wer führt die Tests durch?

Die Aufnahme der Kontaktdaten und der Corona-Test nimmt einige Zeit in Anspruch. Deshalb benötigt das Pflegepersonal in den Einrichtungen Unterstützung. „Wir haben von der Johanniter-Unfallhilfe eine Krankenschwester, die uns beim Testen unterstützt“, sagt Korinna Lembke. „Auch ich und meine Pflegedienstleitungen sind Krankenschwestern.“ Derzeit dürften nur Fachkräfte den Schnelltest durchführen, die von Ärzten speziell geschult wurden. „Wir versuchen, alles möglich zu machen.“ Die Awo hatte bei der Bundeswehr Unterstützung bei der Testung beantragt. Diese sei jedoch nach Angaben von André Träder, Geschäftsführer des Regionalverbandes Bad Doberan, nicht gewährt worden.

Dürfen die Bewohner ihre Angehörigen besuchen?

„Wer nach Hause möchte, kann das auch tun“, sagt Korinna Lembke. „Er muss uns unterschreiben, dass er frei von Krankheiten ist und nicht in Risikogebiete fährt. „Am Dienstag nach den Feiertagen wollen wir möglichst alle Bewohner noch einmal testen.“ Das sei ohnehin einmal in der Woche vorgeschrieben. Auch die Bewohner der Awo-Einrichtungen dürfen ihre Angehörigen besuchen. Sie müssten allerdings ihre Kontakte streng begrenzen und Kontaktpersonen aufschreiben.

Wie läuft der Besuch ab?

„Wir haben unseren großen Speisesaal, den man nutzen kann“, sagt Korinna Lembke vom Johanneshaus in Bad Doberan. Bei Zweibettzimmern sollte der zweite Bewohner während des Besuchs nicht mit im Zimmer sein. „Und bei uns ist ohnehin die große Maßgabe, dass möglichst viel im Außenbereich stattfindet.“ Viele gingen beispielsweise spazieren.

Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen, sich an die Abstandsregelungen halten und sich in eine Liste zur Kontaktverfolgung eintragen. Das ist in anderen Einrichtungen auch so. Im „Strandhaus“ in Kühlungsborn gibt es einen Besucherraum, der jedoch nur nacheinander für Besuche genutzt werden kann. Er wird zwischendurch desinfiziert und gelüftet.

Von Cora Meyer