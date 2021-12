Bad Doberan

Besucherandrang bis zuletzt: Über die gesamten Feiertage waren die Corona-Testzentren in der Region gut besucht. In der Mehrzweckhalle im Verbindungsweg in Bad Doberan, in der das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ein Testzentrum betreibt, standen die Testpersonen wenige Minuten vor Ende der Öffnungszeiten um 13 Uhr noch Schlange. An Heiligabend sei etwas weniger los gewesen. An den beiden Feiertagen seien aber alle Termine ausgebucht gewesen, informierte ein Mitarbeiter, der an allen drei Tagen im Einsatz war. Die Menschen hätten sich zum Teil schon sehr frühzeitig um einen Termin im Testzentrum bemüht. Auch über die Feiertage waren im Testzentrum wie üblich zwei Tester im Einsatz. Ähnlich gut ausgelastet war auch das DRK-Testzentrum in der Pfarrscheune in Kühlungsborn. Die Termine können unter www.testzentren-mv.de im Voraus online gebucht werden. Das ist auch im Bürgertestzentrum des Fitnessstudios Vitalaktiv möglich. Dort gab es am 26. Dezember noch freie Termine.

Im Testzentrum des Betreibers Kicomed im Molli-Bahnhof Ost in Kühlungsborn wirkten sich die Feiertage auf die Personalsituation aus. Weil viele Tester Weihnachten gern mit ihrer Familie verbringen wollten, sei das Zentrum teilweise nur mit zwei, statt wie sonst mit drei bis vier Mitarbeitern besetzt gewesen. Auch sie hatten über die Feiertage gut zu tun. Das Testzentrum arbeitet ohne Terminvergabe. Wer sich testen lassen möchte, sollte sich lediglich vorher unter www.mv-schnelltest.de online registrieren. Dann bekommt er das Testergebnis aufs Handy geschickt.

Andrang vor allem mittags

„Es war ein Riesenandrang“, sagte Hans-Peter Jeschke, freiwilliger Testhelfer. Am ersten Feiertag standen die Menschen aus dem Bahnhof hinaus bis zur Bushaltestelle davor Schlange, um einen Test machen zu lassen. „Heute ebbt es wieder etwas ab“, sagte der Testhelfer am Sonntag. Die meisten Menschen kämen vor der Mittagszeit in das Testzentrum. „Sie wollen um 12 Uhr essen gehen und sich vorher testen lassen.“ Doch trotz der vielen Besucher sei alles sehr ruhig abgelaufen, sagt Hans-Peter Jeschke. „Die Leute sind alle sehr geduldig und verständnisvoll.“ Das Testzentrum im Molli-Bahnhof schloss am zweiten Feiertag um 15 Uhr seine Türen. „Und morgen beginnt wieder der Normalbetrieb von 8 bis 18 Uhr.“

Termine teilweise schon ausgebucht

Auch das DRK-Testzentrum in Bad Doberan hat in der Woche wieder regulär ab 8 Uhr geöffnet, in der Pfarrscheune in Kühlungsborn kann man sich Montag ab 12 Uhr wieder auf Corona testen lassen. Dort sind allerdings für Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag bereits alle Termine ausgebucht. Das DRK-Testzentrum in Satow ist bis zum 31. Dezember geschlossen.

Von Cora Meyer