Die Umgestaltung des Marktes, der Heilwald in Bad Doberan und das Wirtschaftsgebäude sind Themen, mit denen sich die Ausschüsse der Stadt Bad Doberan in den kommenden Tagen beschäftigen.

Am Montag trifft sich der Finanzausschuss um 18.15 Uhr im Blauen Salon des Rathauses, Severinstraße 6. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Beschlussvorlage „Erarbeitung Verkehrskonzept“, die Harry Klink (KuSS) eingebracht hat. Ohne Beantragung des Rederechts sollen alle Mitglieder der Stadtvertretung an der Erarbeitung des Verkehrskonzepts in den Gremien mitwirken können. Zudem beschäftigt sich der Finanzausschuss mit der Aufhebung der Hortgebührensatzung, da seit 1. Januar 2020 Beitragsfreiheit für Eltern herrscht.

Beide Themen stehen auch auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend und Senioren, der sich am Montag, 27. Januar, um 18.15 Uhr in der Jugendkunstschule im Kornhaus, Klosterhof 1, trifft. Zudem stellt Danielle Zimmermann die Tourist-Information vor und Roland Richardt das Kornhaus. Weiterhin steht auf der Tagesordnung die Gründung einer Arbeitsgruppe „Jugendgerechtes Bad Doberan“, die laut Einreicher Harry Klink ein nachhaltiges Zukunftskonzept für Sport und Freizeit erarbeiten soll.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschäftigt sich am Dienstag, 21. Januar, um 18.15 Uhr im Blauen Salon des Rathauses, Severinstraße 6, unter anderem mit der Umgestaltung des Marktplatzes. Nach Vorschlag von Harry Klink soll geprüft werden, ob eine Umfahrung des Marktes zugunsten einer mittigen Durchfahrt geändert werden kann, um die Fußgängerzone kunden- und tourismusfreundlich zu erweitern und aufzuwerten.

Zudem beschäftigt sich der Ausschuss mit der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Doberan und der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Quartier Severinstraße“.

Am Dienstag, 28. Januar, trifft sich der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus um 18.15 Uhr im Konferenzraum 625 im Moorbad Bad Doberan, Schwaaner Chaussee 2. Hier wird es unter anderem Informationen zu Chancen und Möglichkeiten der Nutzung des Heilwaldes in Bad Doberan gehen. Dazu ist Annette Rösler, Geschäftsführerin des Bäderverbandes MV, eingeladen.

Zu einer Sondersitzung kommt dann der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am Donnerstag, 30. Januar, um 18.15 Uhr im Ratssaal zusammen. Neben dem Verkehrskonzept und wie weiter damit umgegangen wird, geht es auch um das Wirtschaftsgebäude. Das Planungsbüro Angelis & Partner wird die Entwurfsplanung für die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes vorstellen.

Alle Sitzungen sind öffentlich.

