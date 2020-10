Doberaner Ausschuss berät über Verkehr in der Innenstadt

Bad Doberan

Parken in der Innenstadt, Einbahnstraßenregelung, Fußgängerzone – am Dienstag, 13. Oktober, befasst sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt mit dem Thema Verkehr in der Innenstadt. Es ist die vierte und letzte Sondersitzung zum Thema Verkehr. Der Ausschuss hatte dieses Jahr bereits die Ziele für die Stadt festgelegt und sich schwerpunktmäßig mit dem Rad- sowie dem Bus- und Bahnverkehr beschäftigt.

Jetzt steht die Innenstadt mit Kamp, Marktplatz und Mollistraße im Fokus. Die Wählergruppe Bürgermeisterliste Jochen Arenz (JA!) um Bauausschussvorsitzenden Marcus Fourmont wird ihre Ideen für die Innenstadt unter dem Titel „Vom Blumenkübel zur Fußgängerzone: Handlungsoptionen für eine höhere Attraktivität“ vor- und zur Diskussion stellen. Weiterhin soll es um die Gestaltung der Mollistraße als Fußgängerzone und die Parkmöglichkeiten im Zentrum gehen.

Anzeige

Stimmen Sie ab: Nutzen Sie den kostenlosen Citybus in Bad Doberan oder haben es vor?

Das Thema Innenstadt hatte schon in der ersten Sondersitzung für eine kontroverse Debatte gesorgt, als es um die Reduzierung des Verkehrs ging. „Für die Bewohner ist weniger Verkehr von Vorteil, aber es trifft den Einzelhandel“, sagte damals Marko Harder (Für Doberan). „Es gibt Durchgangsverkehr und Parksuchverkehr, das kann man reduzieren“, hatte Thomas Römhild (UDI) erwidert. „Wir müssen den Verkehrsfluss im gesamten Stadtgebiet betrachten und optimieren“, so Claudia Timm. „Die Leute parken nicht am Stadtrand und fahren zum Einkaufen mit dem Citybus rein“, sagte Joachim Krüger ( CDU).

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Sitzung findet um 18.15 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Severinstraße 6, statt und ist öffentlich. Im darauffolgenden Stadtentwicklungsausschuss am 20. Oktober soll dann noch auf die Barrierefreiheit im Rahmen des Verkehrskonzeptes eingegangen werden.

Wie geht es dann weiter: Die Stadtvertreter bekommen die erarbeiteten Hinweise vorgelegt und müssen ihre Zustimmung dafür geben, dass diese ins Verkehrskonzept mit aufgenommen werden. Dann soll dieses dahingehend von einem Planungsbüro geprüft werden, bevor die Stadtvertreter dann endgültig über das Konzept entscheiden.

Von Anja Levien