Bad Doberan

Es kocht und es brutzelt. Der Geruch von Kresse erfüllt den Raum. Es wird gerührt, gemixt und vor allem probiert. Die Nachwuchsköche der Berufsschule in Bad Doberan haben in dieser Woche etwas über das neue Superfood in der Gastronomie gelernt. Gemeint sind sogenannte Microgreens. Das sind junge, essbare Keimpflanzen. Vielen bekannt als Kresse. Doch dahinter verbirgt sich noch viel mehr.

Geleitet wurde der Tag von dem Koch Marcel Thiele, der selbst einst am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBB) Bad Doberan seine Ausbildung gemacht hat. Viele Jahre später ist er zurück und gibt sein gesammeltes Wissen weiter. Den Schülern hat er an diesem Tag die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Kressesorten nähergebracht. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Vielfalt an Geschmacksrichtungen haben und sehr intensiv seien. Für Thiele sind sie in der Küche mittlerweile ein fester Bestandteil geworden.

Kresse vorher nur als Deko benutzt

„Wir haben Kresse vorher nur als Deko benutzt“, sagt Natalia Vigulgaranyn. Sie macht ihre Ausbildung zur Köchin im Grand Hotel Heiligendamm. Mehr habe die 22-Jährige vor dem Projekttag nicht über Microgreens gewusst. Das hat sich am Dienstag aber geändert. Während es am Vormittag einen theoretischen Teil gab, durften die Nachwuchsköche am Mittag selbst in der Lehrküche die unterschiedlichen Kressearten einsetzen. Diese hat der Koch von der niederländischen Firma „Koppert Cress“, für die er tätig ist, mitgebracht.

Natalia und ihre Mitschüler Felix und Benjamin bereiten das Vanilleeis vor, das später mit Atsina Kresse verfeinert wird. Dafür verrühren die drei zunächst eine Ei-Zuckermischung und verbinden diese mit Milch. In einem Wasserbad wird es zur Rose abgezogen, damit es zu einer cremigen Masse wird. Nach dem Abkühlen vermixen die Nachwuchsköche die Eismasse mit der Atsina Kresse, bevor sie in die Eismaschine kommt. „Dadurch soll der Vanillegeschmack hervorgehoben werden“, erklärt Marcel Thiele.

Zur Galerie Die Nachwuchsköche und Köchinnen der Berufsschule in Bad Doberan haben am Dienstag gelernt, wie vielfältig einsetzbar die unterschiedlichen Formen von Kresse sind. Sie durften das Gelernte selbst in der Küche ausprobieren und verkosten.

Krakower Koch bereiste 93 Länder

Aufgewachsen ist er in Krakow am See an der Mecklenburgischen Seenplatte. Nach seiner Ausbildung sei er viel gereist und habe zahlreiche indigene Küchen kennengelernt. „Es war ein innerlicher Antrieb für mich, zu lernen und zu verstehen, wie sich die Menschen woanders ernähren und warum sie angefangen haben, dieses oder jenes zu essen“, sagt er. So habe er bislang 93 Länder bereist. Jetzt zog es ihn wieder in seine Heimat, wo er mit seiner Familie lebt.

Der Projekttag in der Berufsschule sorgt für Begeisterung bei den Schülern. Sie staunen nicht schlecht, als Marcel Thiele ihnen zeigt, wie sich die Farbe des Tees mit afrikanischem Basilikum durch einen Spritzer Limette von grün zu blau färbt. Denn durch die Säure der Limette verändert sich der pH-Wert. „Für Köche ist das nichts Besonderes. Für den Gast ist es aber magisch“, erzählt Thiele.

Thiele ist international als „Spice-Hunter“ bekannt

Er bezeichnet sich selbst als „Spice-Hunter“ (deutsch: Gewürzjäger) und ist dafür mittlerweile international bekannt. Die Blüten, Blätter, Wurzeln und Mikropflanzen, mit denen er arbeitet, nennt er die „Apotheke der Natur“. „Ich habe erkannt, dass das nicht nur Geschmacksträger sind, sondern auch Funktionsträger“, sagt Thiele. So gebe es Blüten, die keinen eigenen Geschmack haben, die aber die Geschmackswahrnehmung auf der Zunge um fast 80 Prozent erhöhen.

Zum Einsatz kommt an diesem Tag unter anderem auch das Weizengras, das mit Wasser und Sanddornsaft vermischt wird. „Das trinken viele gerne als Anti-Aging-Smoothies“, erklärt Thiele. Das grüne Getränk füllt er in Gläser und lässt die Schüler probieren. Ihr Fazit: „Es schmeckt nicht so, wie es riecht, und ist sehr erfrischend.“

Unverfälschte Geschmäcker der Natur

Was ist das Besondere an Microgreens? „Dass sie unverfälschte Geschmäcker der Natur auf den Teller zaubern“, sagt der Space-Hunter. Superfood oder auch Powerbooster der Natur, wie er es lieber nennt, ist Thiele zufolge gerade im Kommen. Die gesamte Ostseeküste entlang und auch im Landesinneren würden bereits viele Restaurants und Hotels schon mit Microfoods arbeiten. „Die Akzeptanz und auch das Verständnis dafür wachsen.“

Natalia und ihre Mitschüler haben am Dienstag neben dem Wissen über Microfood und Selfies mit dem Spice-Hunter auch eine Menge neuer Tricks gelernt. „Der Tag hat mich motiviert, weil man gesehen hat, was mit Kresse alles möglich ist“, sagt die Auszubildende. Ein erfolgreicher Tag. Auch für Marcel Thiele ist es wichtig, sein Wissen weiterzugeben und anderen neue Wege aufzuzeigen. „Der Beruf des Koches ist grenzenlos“, sagt er. Ein Traumberuf, für den ihn Ärzte und Anwälte beneiden würden.

Von Gina Henning