Doberaner Buchenbergschule: Millionen-Förderung für Neubau

Bad Doberan

Gute Nachrichten für die Regionale Schule mit Grundschule „ Buchenberg“ in Bad Doberan: Der geplante Erweiterungsbau wird mit bis zu 2,8 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Eine entsprechende Mitteilung veröffentlichte das Landes-Bauministerium am Dienstag. „Ich bin total begeistert, dass das geklappt hat“, freut sich Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Dann können wir jetzt Vollgas geben.“

„Ich bin total begeistert, dass das geklappt hat – dann können wir jetzt Vollgas geben.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Anzeige

Die Buchenbergschule braucht dringend mehr Räume. „Wir reißen das alte Mensa-Gebäude aus den 1960er-Jahren komplett ab“, erklärt Arenz. „Der Neubau wird neben der Kantine acht Klassenräume plus zwei Mehrzweckräume beherbergen, die bei Bedarf auch in vier Räume unterteilt werden können – unter anderem auch für gesonderten Unterricht in den Sprachheilklassen.“ Dazu kommen ein Lehrerzimmer und ein Technikraum. „Das alles wird barrierefrei sein“, betont Arenz.

Neubau auf Platz 1 der Prioritätenliste

Doberans Stadtvertreter hatten im August beschlossen, den Neubau auf Platz eins der Prioritätenliste zu setzen. Damit rückten Vorhaben wie die Sanierung der Klostermauer oder das Wohnumfeld Kammerhof nach hinten. Bis zum 28. August musste die Stadt die Unterlagen für die Beantragung der Fördermittel beim Land einreichen. In einem Schreiben hatte der Landkreis Rostock die Bestandsfähigkeit der Schule mit mindestens 40 Schülern in Jahrgangsstufe 1 und 36 Schülern in Jahrgangsstufe 5 bis zum Schuljahr 2031/2032 bestätigt.

„Die Maßnahme stellt einen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Verbesserung der inklusiven Beschulung in der Stadt Bad Doberan dar.“ Christian Pegel (SPD), Bauminister MV Quelle: Ove Arscholl

„Ich hoffe, dass wir im kommenden Frühjahr mit dem Neubau starten können“, sagt Doberans Bürgermeister. „Im Zuge der Arbeiten wollen wir auch die Fernwärmeleitung erneuern – dann kann während der Bauphase nicht geheizt werden.“ Auch deshalb sollten die Arbeiten im September abgeschlossen sein: „Auch, wenn ich weiß, dass das eine sportliche Planung ist.“ Eine relativ schnelle Umsetzung werde auch durch die vorgesehene Modulbauweise ermöglicht, macht Jochen Arenz deutlich.

Wichtiger Schritt zur Verbesserung der inklusiven Beschulung

„Der geplante Neubau des dreigeschossigen Schulgebäudes in Modulbauweise und die rollstuhlgerechte Herrichtung des Schulhofes werden einen positiven Beitrag zur Schaffung einer an die Bedürfnisse aller Nutzer angepassten Bildungsinfrastruktur leisten“, meint Bauminister Christian Pegel ( SPD). „Die Maßnahme stellt einen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Verbesserung der inklusiven Beschulung in der Stadt Bad Doberan dar.“ Auch sie freue sich „unheimlich, dass die Schule jetzt ein neues Gesicht bekommen kann“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) in einer Grußbotschaft.

Von Lennart Plottke