Doberaner Chronist und Stadtführer ist tot

Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan hat einen Chronisten verloren. Dr. Helge Rehwaldt ist am 4. Februar, kurz vor seinem 83. Geburtstag, gestorben. „Viel zu früh“, wie alle meinen, die ihn gut kannten und wussten, dass er immer noch voller Pläne und Tatendrang war.

Der studierte Slawist hatte viele Interessen, liebte Kunst und Kultur, war Naturfreund und Hobby-Ornithologe. „Vor allem war er die Verkörperung des geballten Wissens über Bad Doberan“, hebt Gerda von Hof, eine Freundin der Familie, hervor. Er war ein Bad Doberaner mit Leib und Seele.

Vergangenheit bewahren

Geboren wird Helge Rehwaldt in Berlin, am 19. Februar 1937. Er zieht mit seiner Familie 1943 in die Münsterstadt zu seinen Großeltern mütterlicherseits, die Bäckerei-Inhaber Kuhlmann, und bleibt. 1964 gründet er mit seiner Frau Widerun eine Familie, zu der bald drei Kinder gehören.

Dr. Helge Rehwaldt in der Ruine des Wirtschaftsgebäudes in der Klosteranlage nahe des Münsters. Quelle: Björn Wisker

„ Helge kannte schon zu DDR-Zeiten in Doberan viele Leute und viele Leute kannten ihn“, sagt seine Frau. Vor allem wird er geschätzt, weil er sich dafür einsetzte, Doberans bedeutende Vergangenheit in Erinnerungen und Zeugnissen zu bewahren.

Die Liebe zu seiner Heimatstadt führt ihn 1989 in den Kreis des Bürgerrates. „Er war voller Hoffnung und Zuversicht, dass jetzt die Zeit gekommen war, die Dinge zum Besseren zu wenden und brachte sich leidenschaftlich ein“, weiß Gerda von Hof. Sie wird später gemeinsam mit Helge Rehwaldt und anderen Mitstreitern der Bürgerinitiative Heiligendamm angehören.

Mitglied im Bürgerbund

Obwohl dieser der große Erfolg verwehrt bleibt, wirft Rehwaldt die Flinte nicht ins Korn, wird Mitglied des Bürgerbundes. „ Helge war einer, der die Dinge hinterfragte und auch die scheinbar kleinen Sachen ernst nahm. Ich habe ihn streitbar, doch stets sachlich erlebt“, meint Heike Ohde, Chefin des Bürgerbundes. Auch Ex-Bürgermeister Thorsten Semrau schätzte ihn: „Als Stadtführer war er der ausgewiesene und allseits anerkannte Fachmann für alles, was mit Bad Doberan zusammenhängt. Er war eine Instanz. Sein Tod ist ein großer Verlust für Bad Doberan“, betont er.

Dass sich Helge Rehwaldt aus dem Drang, noch mehr über die Geschichte der Stadt und ihrer Menschen zu erfahren, gern in Archive vertiefte, bestätigt Stadtarchivarin Andrea Gläwe. Und sie lobt seine Hilfsbereitschaft: „In Fällen, wo ich auf Anfragen nicht auf Anhieb eine Antwort geben konnte, habe ich mich an Dr. Rehwaldt gewandt. Er hat mir jedes Mal schnell und unkompliziert geholfen.“ Als Ortschronist habe er sich besonders um Zeitzeugenberichte zum Kriegsende 1945 verdient gemacht, habe Vorträge zur Geschichte gehalten und junge Leute ermutigt, als Stadtführer in seine Fußstapfen zu treten.

Rehwaldt als Hofschreiber Studemund

An die humorvolle Seite Rehwaldts erinnert Dr. Peter Kupatz, Mitglied der historischen Badegesellschaft: „Es war köstlich, ihn als Mitglied dieser Gesellschaft in der Rolle des Ehrenpredigers und Hofschreibers Studemund zu erleben. Er füllte die Rolle so perfekt und mit so viel Humor aus, dass man lachen musste, ob man wollte oder nicht.“

Eine besondere Leidenschaft des Verstorbenen gehörte dem Film. Kaum ein Streifen, kaum ein Regisseur oder Darsteller, zu dem der Cineast nicht aussagefähig gewesen wäre. „Man brauchte ihn nur kurz anzustoßen und erhielt schon eine kompetente und ausführliche Antwort“, sagt Gerda von Hof. Kein Wunder, dass er zu den Mitbegründern des Bad Doberaner Kino- und Kulturvereins gehörte. Helge Rehwaldt hinterlässt Bleibendes, für das ihm die Stadt und ihre Menschen zutiefst dankbar sind.

Lesen Sie auch:

Von Werner Geske