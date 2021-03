Bad Doberan

Mehr Fahrten, mehr Haltestellen, größeres Fahrzeug: Das Angebot für den aktuell kostenlosen Citybus in Bad Doberan soll künftig deutlich ausgeweitet werden. Zu diesem Ergebnis kam jetzt eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Stadtverwaltung, Rebus Regionalbus Rostock GmbH, Senioren-, Behinderten- und Jugendbeirat sowie Wohnungsunternehmen. „Unter anderem geht es auch darum, den Friedhof an das Fahrtennetz anzuschließen“, erklärte Sven Thalheim, Mitarbeiter im Amt für Stadtentwicklung und Umwelt. „Dafür muss es eine neue Linienführung und Routenplanung geben.“

Und die hat es in sich: „Aktuell fährt der Citybus doch eher unregelmäßig, Friedhof und Markt werden beispielsweise nur einmal am Tag bedient“, sagte Tobias Heuer, bei Rebus Leiter der Vertriebs- und Verkehrssteuerung. „In Zukunft wollen wir im Stadtzentrum einen gesicherten Einstundentakt erreichen – stündlicher Start- und Endpunkt ist immer Hohenfelde, und dann fährt der Bus quasi einmal links- und einmal rechtsherum.“

Häufigere Anfahrt an einzelnen Haltepunkten

Das heißt: Die eine Tour verläuft nach der Haltestelle am Bahnhof geradeaus weiter Richtung Stadtmitte, die andere Tour biegt hinter dem Bahnhof rechts Richtung Wiesengrund und Clara-Zetkin-Straße ab. So werde an den einzelnen Haltepunkten eine häufigere Anfahrt erreicht, erklärte Heuer: „Neben kürzeren Wegen für die Menschen ist uns auch wichtig, dass damit alle Fahrten an die Zeiten der Regionalbahn Richtung Tessin und Wismar geknüpft sind.“

Die Fahrgastzahlen hätten sich seit der Einführung des kostenlosen Citybusses im September 2020 mehr als verdoppelt, machte Tobias Heuer deutlich: „Der Bedarf ist offenbar da. Mit unserem verbesserten Angebot wollen wir mehr Leute in unsere Fahrzeuge ziehen und auch Touristen überzeugen, den öffentlichen Stadtverkehr zu nutzen.“ Dazu gehöre auch, den Fahrplan künftig auf Samstag zu erweitern, sagte der Rebus-Vertriebsleiter: „Erfahrungsgemäß sind die Menschen auch an diesem Tag für ihre Einkäufe oder arbeitsbedingt unterwegs.“ An Sonn- und Feiertagen sei hingegen keine größere Nachfrage zu erwarten.

Vor allem mit Blick auf den Haltepunkt am Markt müssten aber einige Hürden überwunden werden, stellte Heuer klar: „Im Moment wird die Innenstadt nur an der Severinstraße bedient, weil wir die Strecke über den Markt zum Friedhof aufgrund der derzeitigen Verkehrsführung nicht mit unseren Zwölf-Meter-Bussen bewältigen können.“ Kleinere Fahrzeuge sollten in Zukunft aber nicht mehr angeschafft werden: „Wir haben festgestellt, dass ältere Menschen ungern in den Kleinbus einsteigen. Deshalb wird es ein Niederflur-Fahrzeug mit Rampe und Sondernutzungsflächen für Rollatoren und Kinderwagen geben.“

Umfassende Veränderungen am Markt

Eine Lösung für das Verkehrsproblem am Markt könnte sein, mit dem Bus direkt vor der Stadtbäckerei in die Baumstraße und danach weiter Richtung Töpferberg zu fahren, meinte der Verkehrsexperte. „Durch die dann gerade Strecke würde das auch mit einem größeren Bus passen.“ Dafür müssten allerdings die Richtung der Einbahnstraße geändert und der Kreuzungsbereich als Parkverbotszone ausgeschildert werden.

Die Situation rund um den Marktplatz werde sich ohnehin im Zuge diverser Sanierungsmaßnahmen im gesamten Altstadtgebiet verändern, betonte Bauamtsmitarbeiter Sven Thalheim: „Vielleicht fallen hier später aufgrund neuer Einbahnstraßenregelungen auch Parkplätze weg. Das muss man sehen.“ Insgesamt gehe es auch darum, den aktuell sehr unübersichtlichen Markt deutlich zu beruhigen.

Ein weiterer Knackpunkt sei nach wie vor die Erreichbarkeit des Friedhofes, stellte Wilfried Kändler vom Behindertenbeirat fest: „Wir haben eigentlich darauf gedrungen, dass am Friedhof eine ordentliche Haltestelle eingerichtet wird. Dieser Wunsch wird uns wieder nicht erfüllt.“ Denn mit dem Haltepunkt am Töpferberg sei das Problem nicht gelöst: „Von da aus geht es bis zum Haupteingang 150 Meter den Berg hoch. Wenn hier aufgrund von zu engen Straßen ein großer Bus nicht möglich ist, bitten wir die Stadt, eine Ergänzung zu finden.“

Möglichkeit von privaten Trägerschaften

Grundsätzlich gebe es immer die Möglichkeit von privaten Trägerschaften, sagte Sven Thalheim: „Es ist ja auch der Wunsch der Stadt, den Waldfriedhof dauerhaft an das Verkehrsnetz anzuschließen – wie übrigens auch den Maxim-Gorki-Platz.“ Die Verwaltung werde jetzt entsprechende Möglichkeiten prüfen und Angebote einholen.

Das von Rebus vorgelegte Konzept sei sehr begrüßenswert, meinte Marcus Fourmont, Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt: „Es beinhaltet deutlich mehr, als bislang angeboten wird.“ Dennoch würde er sich wünschen, dass wie bisher immer die gleiche Runde im Stundentakt gefahren werde, so Fourmont: „Sonst ist man doch hin und wieder in die falsche Richtung unterwegs und braucht viel länger bis zum Zielpunkt.“

Das sei aber durch die zusätzlichen Haltepunkte nicht mehr möglich, machte Enrico Zur aus der Rebus-Fahrplanabteilung deutlich: „Dafür wäre der Zeitplan zu eng. Priorität hat darüber hinaus auch, dass die Züge der Regionalbahn pünktlich erreicht werden.“ Apropos Zeitplan – hier gibt es eine weitere Änderung: „Wir wollen den sogenannten ,Arbeiterbus’ einsetzen“, sagte Tobias Heuer. „Dieser Bus startet bereits um 5.43 Uhr auf dem Buchenberg – ab 7.30 Uhr folgen dann die stündlichen Abfahrten aus Hohenfelde.“

Erste Pläne sollen im kommenden Jahr umgesetzt werden

Bei all diesen Vorschlägen handele es sich zunächst um erste Ideen, stellte Heuer klar: „Wir nehmen jetzt alle Hinweise auf und arbeiten sie nach Möglichkeit ein. Die Tendenz ist, das im Laufe des kommenden Jahres umzusetzen.“ Der Start der erweiterten Citybus-Route hänge auch vom Sanierungsfortschritt auf den einzelnen Straßen ab, sagte Sven Thalheim: „Für den Töpferberg ist beispielsweise Ende 2022 realistisch.“ Darauf sollte man aber nicht warten, meinte Marcus Fourmont: „Haltestellen nachrüsten oder den Markt verändern könnte man doch schon vorher. Und wenn das erstmal nicht möglich ist, sollten wir wie bisher die Severinstraße als Haltestelle nutzen.“

In jedem Fall plädiere er für einen relativ zügigen Beginn: „Das könnte mit einem jahreszeitlichen Fahrplanwechsel geschehen oder wenn das neue Fahrzeug verfügbar ist. Dann sollten wir anfangen.“

Von Lennart Plottke