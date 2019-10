Per Fahrrad auf den Spuren des Eisernen Vorhangs

Bad Doberan

1085 Kilometer mit dem Fahrrad auf dem Iron Curtain Trail (ICT), entlang des „Eisernen Vorhanges“, liegen hinter Eva und Reinhard Firzlaff. 30 Jahre Mauerfall nahm das Ehepaar zum Anlass, mehr über das frühere Grenzregime und die Grenze in sieben Ländern zu erfahren. Mit dem Rad durchfuhren die Doberaner Tschechien, die Slowakei, Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien und Ungarn.

Sie kamen durch verfallende und blühende Dörfer. „Sehenswerte Städte, ganz viel Natur und das schöne Gefühl, heute einfach die Seiten wechseln zu können. Allerdings haben wir auch den nagelneuen Zaun an der gesamten ungarisch-kroatischen Grenze gesehen“, sagt sie. In Österreich hätten sie auch Schüsse im Grenzgebiet gehört, doch das waren keine. „Mit dem Geräusch vertreiben die Bauern die Vögel vom Weinberg, erfuhren wir“, so Eva Firzlaff.

Von Bratislava bis Szeged

Die kleine Brücke von Andau (Österreich) war 1956 für viele Ungarn das letzte Schlupfloch in den Westen. Dieser Nachbau erinnert daran. Quelle: Reinhard Firzlaff

„Wir trafen auf nette Menschen, denen man mit dem Auto eben nicht begegnet. Gewundert haben sich einige nur, dass wir die Tour in unserem Alter machen“, sagt die 62-jährige Eva Firzlaff, deren Mann 68 Jahre alt ist. „Unsere Tour begann vor Bratislava ( Slowakei) und ging bis Szeged ( Ungarn). Eva Firzlaff ist Radio-Journalistin. Ihre Reise wird sie für das Radio aufbereiten.

„Los ging es für uns in Znojmo an der Tschechisch-Österreichischen Grenze. Dann fuhren wir nach Bratislava. Die Fahrt endete in Szeged in Süd-Ungarn.“ Der Iron Curtain Trail ist 10 000 Kilometer lang und führt durch 20 Staaten, 14 Unesco-Stätten und entlang dreier europäischer Meere. Die Orte, die früher verbotene Zone waren, bilden heute das Grüne Band und die Europäische EuroVelo-Route 13.

Grenzen wurden streng bewacht

Nicht nur an der innerdeutschen Grenze herrschte ein tödliches Regime, auch die Grenzen von CSSR und Ungarn zu Österreich wurden ab 1948 befestigt und 1952-53 zum streng bewachten „Eisernen Vorhang“ ausgebaut, um die weitere Flucht tschechoslowakischer Staatsbürger in den Westen zu verhindern. Der Fall der Berliner Mauer 1989 war auch sein Ende.

Bei Bratislava erinnert das Herz aus Stacheldraht an den hohen Zaun, der direkt am Donau-Ufer verlief. Die Einwohner der Stadt durften nicht zu ihrem Fluss. Quelle: Reinhard Firzlaff

Eva Firzlaff und ihr Mann suchten immer auch die Gespräche. So trafen sie in Bratislava eine Frau, die ihnen erzählte: „An die Donau kamen wir früher gar nicht heran. Das war Grenzgebiet und mit einem Zaun abgesperrt.“ In Sopron sprachen sie mit Lazlo Nagy, Mitbegründer des Ungarischen Demokratischen Forums, das im August 1989 bei Sopron das paneuropäische Picknick veranstaltete. „Gedacht als Protest gegen die Berliner Mauer und innerdeutsche Grenze“, so Eva Firzlaff. „In Ungarn war die Grenze schon nicht mehr dicht. Die Veranstaltung wurde von vielen Ostlern zur Flucht genutzt.“

Wegweiser fehlen in vielen entlegenen Gebieten

„Manchmal sind wir auf kleinen Straßen gefahren, aber oft genau entlang der früheren Grenze, wo zum Beispiel in heutigen Naturschutzgebieten die Grenz-Wege die einzigen befestigten sind.“ Pfadfinderisches Wissen war von Nöten, denn Wegweiser und -marken sind nur in Tschechien und Österreich regelmäßig zu finden, in den anderen Ländern recht selten. Viele Bunker hätten sie gesehen „und kleine Gedenkstätten.“ Allerdings wird in Slowenien und Kroatien kaum noch an die Grenze und den Mauer-Fall erinnert. „Die jungen Leute sagten, der Kroatisch-Serbische Krieg war wichtiger.“

Der Bunker am Radweg in Tschechien stammt noch aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg. Quelle: Reinhard Firzlaff

In Ungarn, Slowenien und Kroatien „kommt man durch Dörfer, die sind fast leer. Halb verfallene Häuser, Verkaufsschilder. Dann gibt es wiederum Dörfer, die super modern sind. Ich fragte: ,warum?‘ ,Wir haben Erdgas‘, war die Antwort.“ Erstaunt war das Paar über viele Schilder mit Hinweisen zur EU-Förderung. „An Häusern, Herbergen, Hochwasserschutz und anderem. Das zeigt, dass die Menschen anpacken und die EU-Gelder als echte Hilfe sehen, die auch nötig ist.“

Spannend sei der Grenzverlauf an einem wilden Fluss, der Drau. Er verändert sich ständig und so sah auch der Grenzverlauf aus: wie ein Schlängelpfad.

Leckeres von einheimischen Bauern

Übernachtet hat das Paar in kleinen Pensionen und bei Bauern. „Einmal sind wir 90 km am Stück gefahren, weil es zwischendurch kein Bett gab.“ Jedes dritte Dorf hätte einen Laden, in dem sie sich mit Lebensmitteln versorgen konnten. In den Grenzregionen sind Restaurants selten, denn Touristen kommen nur vereinzelt, und für die Einheimischen ist ein Restaurantbesuch zu teuer. „Doch bei den Bauern gab es leckeres Essen und auch Selbstgebrannten.“ Viele sprechen deutsch in all den Ländern. „Ansonsten halfen mir meine Russischkenntnisse und die wichtigsten Worte in der jeweiligen Landessprache.“

Eva Firzlaff auf der Schaukel am österreichisch-tschechischen Grenzübergang Mikulov. Der österreichische Künstler Michael Kos hat die Schaukel direkt auf der Grenzlinie platziert, jedes Vor und Zurück ist ein „Grenzübertritt“. Quelle: Reinhard Firzlaff

