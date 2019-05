Bad Doberan

Erfahrene Kicker dringend gesucht: Der Doberaner FC will auch in der kommenden Saison mit einer Ü-50-Mannschaft an den Punktspielstart gehen. „Ich brauche noch Spieler in diesem Alter, die einigermaßen vernünftig kicken können“, sagt Klaus Düsing, der beim DFC die Altherrenmannschaft betreut. „Es wird immer schwieriger, genügend Leute zusammenzubekommen.“

Dabei müssten die Aktiven nicht unbedingt in Bad Doberan wohnen, stellt Düsing klar: „Es ist ja auch möglich, per Zweitspielrecht bei uns mitzumachen.“ Heißt konkret: Sobald zwischen Heimat- und Arbeitsort mehr als 100 Kilometer liegen, kann man ein Zweitspielrecht in Anspruch nehmen – sofern beide Orte in unterschiedlichen Bundesländern liegen.

Die Hoffnung, dass sich in den neu entstandenen Wohngebieten ein paar sportliche Mitstreiter finden lassen, hätte sich bis dato noch nicht erfüllt, bedauert Düsing: „Im Moment laufen wir sogar Gefahr, für den Spielbetrieb kein Team mehr anmelden zu können.“ Um den Totalausfall zu vermeiden, könnte sich Düsing auch eine Spielgemeinschaft mit einem Verein vorstellen, der ähnliche Probleme bei der Aktivenfindung hat: „Das hat doch in anderen Gemeinden auch ganz gut funktioniert.“

Bargeshagen und Parkentin als Vorbilder

Bestes Beispiel sind der 1. FC Obotrit Bargeshagen und der SV Parkentin: „Wir haben 2014 eine Spielgemeinschaft gebildet, um zunächst den kompletten Jugendbereich abdecken zu können“, erklärt Obotrit-Vorsitzender Peter Seelige-Steinhoff. „Jetzt haben wir in der SG aber auch eine Ü-30- und Ü-40-Mannschaft – und wir überlegen tatsächlich, ein Ü-50-Team aufzubauen.“

Gerade für Vereine im Speckgürtel zwischen Rostock und Bad Doberan sei es enorm schwierig, genügend Aktive für alle Altersgruppen zusammenzubekommen, so Seelige-Steinhoff: „Das geht nur gemeinsam.“ So arbeiten die Bargeshäger und Parkentiner aktuell bei den B-Jugendlichen auch mit dem Sievershäger SV zusammen: „So sind wir in der Lage, im Jugendbereich insgesamt zwölf Mannschaften an den Start zu bringen.“

Um diese Mammutaufgabe zu stemmen, brauche es nicht nur motivierte, sondern vor allem auch qualifizierte Trainer, macht Seelige-Steinhoff deutlich: „Das Gesamtpaket muss einfach stimmen – wir bieten zum Beispiel auch Fahrdienste zum Training in Parkentin oder Bargeshagen an.“

Denn würden beispielsweise bei der F-Jugend viele Kinder oft noch von zwei Elternteilen begleitet, seien bei der C-Jugend insgesamt meist nur noch drei, vier Eltern mit dabei, erklärt der Obotrit-Präsident: „Das ist einfach dem Alter geschuldet und nichts Besonderes – wir müssen nur darauf reagieren.“

Info: Interessenten für ein Ü-50-Team können sich bei Klaus Düsing telefonisch unter 0172/57 30 435 melden.

