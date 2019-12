Doberaner FC gründet erstes Frauen-Team

Bad Doberan

Die perfekte Pose für das Teamfoto haben sie schon drauf – die sechs Fußballerinnen im Trikot des Doberaner FC. „Wenn alle da sind, machen derzeit neun Mädels bei uns mit“, sagt Dennis Graudenz, der die frisch gegründete erste Frauenmannschaft des Vereins trainiert. „Das reicht natürlich noch nicht – deshalb suchen wir jetzt noch viel mehr Mitstreiterinnen.“ Die Münsterstädter meinen es ernst: „Wenn alles nach Plan läuft, wollen wir mit unseren Frauen im kommenden Sommer in den Ligabetrieb einsteigen“, so Graudenz. „Das soll hier nicht nur eine Hobbytruppe werden.“

„Ziel ist eine Anmeldung in der Landesliga – das ist zur neuen Saison ohne weitere Qualifikation möglich.“ Andreas Jahncke, Clubchef Doberaner FC Quelle: Sabine Hügelland

Dabei habe man nicht die Verbandsliga im Blick, erklärt Clubchef Andreas Jahncke: „Da spielen aktuell nur noch sechs Teams – für viele Vereine ist das auch ein Kostenfaktor.“ Denn die auf dieser Ebene üblichen weiten Fahrten könnten sich nur die wenigsten Mannschaften leisten: „Wir reden hier immerhin von Routen zwischen Schwerin und Neubrandenburg.“

Trainiert wird zweimal pro Woche

Ziel sei vielmehr eine Anmeldung in der Landesliga, so Jahncke: „Das ist zur neuen Saison ohne weitere Qualifikation möglich.“ Grundvoraussetzung: „Wir brauchen zuverlässige Leute“, macht Dennis Graudenz deutlich. „Ich muss mich auch darauf verlassen können, dass alle regelmäßig zu den Trainingseinheiten auftauchen.“ Zweimal pro Woche ist der Kunstrasenplatz am Doberaner Busbahnhof fest in Frauenhand – trainiert wird mittwochs und freitags von 19 bis 20.30 Uhr. „Das ist so eine tolle Sache“, freut sich auch Doberans Bürgermeister Jochen Arenz. „Ich wünsche mir schon ewig eine Frauen­fuß­ball­mann­schaft in unserer Stadt.“

„Das ist so eine tolle Sache – ich wünsche mir schon ewig eine Frauen­fuß­ball­mann­schaft in unserer Stadt.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Um noch mehr Mädchen und Frauen für das neue Team zu begeistern, werde man im kommenden Jahr auch in die Schulen der Region gehen, kündigt Jochen Arenz an: „Dazu starten wir in den sozialen Netzwerken eine Offensive – wir wollen einfach auf vielen Ebenen für den Frauenfußball werben.“

Das ist bei Lisa Küster nicht mehr nötig. „Ich spiele Fußball, solange ich denken kann“, sagt die 24-Jährige, die seit einiger Zeit in der Münsterstadt zu Hause ist. „Und das auch schon in Vereinen.“ Ihre „Karriere“ startete Küster beim SV Schmöckwitz-Eichwalde in Berlin, danach ging es zur SG Niederlehme in Königs Wusterhausen. „Als ich nach Bad Doberan gezogen bin, habe ich natürlich auch hier einen Verein gesucht – und bin erstmal nicht fündig geworden.“

DFC erste Adresse für Münsterstädter

Alternative: „Der Rostocker FC“, sagt Küster. Gut, dass ihr Freund auch beim Doberaner FC beschäftigt ist – und ihr den Club schmackhaft gemacht hat. „Dass hier jetzt eine Fußballmannschaft für Frauen aufgebaut werden soll, passt doch ideal.“ Findet auch Claudia Radloff: „Man kann direkt vor Ort trainieren, hat keinen langen Fahrtweg“, sagt die 36-jährige Doberanerin. „Vor zwölf Jahren habe ich schon in Rostock Straßenfußball gespielt – ich habe so gehofft, dass das irgendwann auch in einem Team meiner Stadt möglich ist.“

Mitmachen können übrigens alle sportbegeisterten Frauen ab 17 Jahren. „Die Altersgrenze nach oben ist offen“, betont Dennis Graudenz. „Wenn hier eine 99-Jährige ankommt und uns alle abzieht – auch gut!“ Eines haben die aktuellen Gründungsmitglieder jedenfalls gemeinsam. „Wir sind alle mit Herz und Seele dabei“, macht Claudia Radloff deutlich. „Das sind doch schon mal beste Voraussetzungen.“

