Bad Doberan

Die Fußballer des Doberaner FC haben den für Januar 2021 geplanten „ Budenzauber“ schon jetzt abgesagt. „Die Vorbereitungen würden in diesem Monat richtig beginnen, Ende Oktober müsste das Konzept klar sein“, erklärt der Vereinsvorsitzende Andreas Jahncke. „Aber die aktuellen Hygieneauflagen sind in der Halle für uns gar nicht umzusetzen – deshalb haben wir uns nach langem Hin und Her schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen.“

„Da muss man schon mal schlucken – aber es macht einfach keinen Sinn, unser Hauptturnier vor 70 Zuschauern auszutragen.“ Andreas Jahncke, Vorsitzender des Doberaner FC Quelle: Werner Geske

Nachdem bereits das alljährliche DFC-Sommerfest der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, ist die Absage des Budenzaubers ein weiterer Nackenschlag für den Verein. „Das ist für uns natürlich sportlich und wirtschaftlich ein großer Verlust“, macht Jahncke deutlich. „Durch den Ausfall unserer Großveranstaltungen fehlen uns Tausende Euro in der Vereinskasse – wir müssen jetzt versuchen, andere Wege zu finden, um zumindest einen kleinen Teil wieder auszugleichen.“ Immerhin: „Wir sind froh, dass unsere Heimspiele in der Landesliga Nord überhaupt stattfinden“, sagt Jahncke und betont: „Insgesamt sind wir natürlich immer auf der Suche nach Sponsoren.“

Großveranstaltungen mit knapp 1500 Fußballern

Knapp 1500 Sportler müssten ohne Sommerfest und Budenzauber auf geliebte Fußball-Partien verzichten, sagt Andreas Jahncke: „Da muss man schon mal schlucken – aber es macht einfach keinen Sinn, unser Hauptturnier vor 70 Zuschauern auszutragen.“ Aufwand und Nutzen stünden hier in keinem Verhältnis, erklärt der Vereins-Chef: „Die Auflagen sind für uns über das gesamte Wochenende gesehen einfach nicht umzusetzen.“

Gerade zum Ospa-Cup am Samstagabend kämen im Normalfall 350 bis 400 begeisterte Besucher in die Doberaner Stadthalle, sagt Andreas Jahncke: „Dazu haben wir acht bis zehn Mannschaften, die sich zum Teil auch eine Kabine teilen – das ist aber gerade mit Blick auf die Corona-Richtlinien nicht möglich.“

Ob die traditionsreichen Veranstaltungen in den kommenden Jahren stattfinden können, stehe noch in den Sternen, erklärt Jahncke: „Da müssen wir einfach abwarten, wie sich die Corona-Pandemie und damit verbunden Restriktionen entwickeln.“

Von Lennart Plottke