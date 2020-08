Bad Doberan

Ein Jahr nach der Eröffnung ihres Ladens in der Kampstraße muss Daniela Siegl den Namen des Geschäfts ändern. Grund dafür ist eine andere Firma. „Wir musste den Namen ändern, weil es bereits eine Firma mit diesem Namen gibt, der auch markengeschützt ist. Dabei hatte ich bei der Namensgebung lange recherchiert und nichts Vergleichbares gefunden“, sagte sie. Und so wird aus „Siegl Homestories Interieur“ ein Buchstabe gestrichen und der Name künftig „Siegl Homestores Interieur“ sein.

„Homestories“ ist ja eigentlich auch kein erfundener Name, sondern ein Begriff für Geschichten rund um das Zuhause. Er steht für wohnliches Ambiente, deshalb weicht der neue Name nur ein wenig ab. „Bis zum 30. September haben wir Zeit, den Namen umzustellen, somit kann es bis dahin zu Überschneidungen des Namens kommen“, sagte Daniela Siegl. Die verkauften Gutscheine behalten jedoch ihre Gültigkeit.

Team hat sich vergrößert

„Eine weitere Veränderung ist die Gründung der GmbH. Meine Schwester Vivien Wiens ist mit eingestiegen“, sagte die Unternehmerin. „Denn ich konnte es allein nicht mehr schaffen“, so die Doberanerin. „Wir werden weiterhin für die Kunden da sein, so wie ich bisher da war, nur eben mit neuem Namen und mit der Unterstützung meiner Schwester und mit neuen Möglichkeiten, mehr für die Kunden anzubieten“, ließ sie wissen.

„Wir geben auch Workshops und ich habe so viele neue Ideen. Auch unsere erste Event-Dekoration für eine Hochzeit liegt hinter uns und wir möchten immer das Geschäft offen halten.“

Deko-Workshops sind geplant

Sechs Tage die Woche ist ihr Laden geöffnet. „Sonnabends nun auch bis 16 Uhr in der Sommerzeit“, sagte sie. „Und ein Dekorations-Workshop ist bereits geplant. Außerdem schreiben wir die Kundenwünsche auf, wenn wir wieder einkaufen gehen, um sie dann zu berücksichtigen.“

Ihre Vintage-Workshops laufen gut. „Wir konnten durch den Onlineverkauf auch in der harten Coronazeit gut existieren. Ich habe dann über Instagram Tipps gegeben, wie die Vintage-Farben anzuwenden sind, die es bei uns gibt.“ Denn aus Altem Neues im Shabby-Chic herzustellen, ist beliebt und die Nachfrage steigt.

Von Sabine Hügelland