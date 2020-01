Doberaner Frauen-Salon öffnet das erste Mal

Bad Doberan

Mit der Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern und Stadtpräsidentin von Bad Doberan, Katy Hoffmeister, startet am kommenden Sonntag, dem 2. Februar, um 16 Uhr eine nagelneue Gesprächsreihe im Roten Pavillon auf dem Kamp der Münsterstadt. Nach einer Idee der Gleichstellungsbeauftragten Bad Doberans, Annette Fink, sollen hier im „Frauensalon“ alle zwei Monate immer am ersten Sonntagnachmittag Frauen im Mittelpunkt einer Gesprächsrunde stehen, die von Eva Firzlaff moderiert wird. Die Leiterin des Roten Pavillons ist als freie Journalistin tätig. Im Jahr 2014 war die vierfache Mutter mit ihrem Mann von Berlin nach Bad Doberan umgezogen. In Karlshorst aufgewachsen, studierte Eva Firzlaff in Leipzig Journalismus und begann im Berliner Funkhaus in der Nalepastraße zu arbeiten. 1992 ging sie als selbstständige Radio-Journalistin neue Wege.

Neue Gesprächsreihe

In der neuen Gesprächsreihe sollen Frauen aus Wirtschaft, Politik, Kunst, Zivilgesellschaft, Bildung und Wissenschaft, Gesundheit und Sport aus ihrem Leben erzählen und berichten, wie sie das geworden sind, was sie sind. Das Sonntags-Café im Pavillon sei bereits gut angenommen worden, nun komme der „Frauensalon“ dazu und soll noch mehr Leben in das Zentrum der Münsterstadt bringen, hoffen die Veranstalterinnen. Der Eintritt ist frei.

Cartoon-Ausstellung an der Ostsee

250 Exponate mit dem Prädikat „Pädagogisch besonders wertvoll“ bietet die Ausstellung in der Kunsthalle Kühlungsborn „Schlaue Bilder – Man-lernt-nie-aus-Cartoons“ – gezeichnet von mehr als 60 der besten Cartoonisten Deutschlands. Gute Laune kann in der Kunsthalle noch bis zum 15. März getankt werden. Geöffnet ist dafür die Ausstellung dienstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet ohne Ermäßigungen vier Euro, für Kühlungsborner sowie Inhaber einer Kurkarte für das Ostseebad drei Euro und für Schüler beziehungsweise Studenten zwei Euro.

Planwagenfahrt auf die geschlossene Halbinsel

Am Samstag, dem 1. Februar, wird in Rerik von 11 bis 13.30 Uhr wieder die Chance geboten, von einem Planwagen aus die Halbinsel Wustrow zu erkunden. Bei der Besichtigung des Towers kann auch auf das Naturschutzgebiet an der Spitze der Halbinsel geblickt werden. Passiert werden u.a. das Bollwerk (ehemalige Schiffsanlegestelle) und die Offiziershäuser am Haff. Die Fahrt kostet 20 Euro, Kinder bis 11 Jahre zahlen zehn Euro. Eine Reservierung unter Tel. 0174-8001881 (nach 19 Uhr) ist erforderlich.

Von Sabine Hügelland und Thomas Hoppe