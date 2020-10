Bad Doberan

Seit Oktober 2020 produziert der Glashäger Brunnen aus Bad Doberan klimaneutral. Dazu reduzierte das Mecklenburger Unternehmen nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren schrittweise seine Emissionen.

Zusätzlich lasse Glashäger seinen CO-Fußabdruck regelmäßig berechnen, sagt Marketingleiter Axel Schümann: „Die verbleibenden zum jetzigen Zeitpunkt unvermeidbaren Kohlendioxid-Mengen werden ab sofort über ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt ausgeglichen.“ Dabei werde der Brunnenbetrieb vom unabhängigen Klimaschutzspezialisten „ClimatePartner“ unterstützt. Dieses Unternehmen gilt als Pionier für Klimaschutzlösungen.

Ökostrom und Recycling vor Ort

Weitere Maßnahmen, wie die Verwendung mit Ökostrom betriebener Gabelstapler oder das Recycling aller am Standort anfallenden Wertstoffe hätten dazu beigetragen, den CO2-Ausstoß deutlich zu senken: „Durch die Wiederverwertung alter Verschlüsse und Sleeve-Etiketten konnten im gesamten Prozess allein im vergangenen Jahr 231 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden – das entspricht der Menge, die ein 222 404 Quadratmeter großer Mischwald in einem Jahr an CO2 bindet.“

Quelle: Anja Levien

Darüber hinaus werde weiterhin in eine nachhaltige Infrastruktur investiert, erklärt Schümann: „Die für die Produktion notwendige Druckluft wird seit etwa zwei Monaten mit neuen hocheffizienten, frequenzgeregelten Kompressoren und einem Energiespartrockner erzeugt.“ Bei der Erneuerung von Beleuchtungselementen setze der Betrieb zudem künftig auf langlebige und energiesparende LED-Lampen.

Mehrweganteil von 81 Prozent

Neben technischen Weiterentwicklungen sorge auch der hohe Mehrweganteil von 81 Prozent bei der Getränkeabfüllung für eine Reduktion von klimaschädlichem CO2, betont Glashägers Marketing-Chef: „Dieser Wert liegt deutlich über der deutschlandweiten Mehrwegquote im Markt der alkoholfreien Getränke von derzeit etwa 24 Prozent.“ Durch die kurzen Transportwege in das regional eingegrenzte Vertriebsgebiet würden zusätzlich allzu hohe CO2-Emissionen vermieden: „76 Prozent unserer Händler liegen in einem Umkreis von 125 Kilometern.“

Unvermeidbare Kohlendioxid-Emissionen sollen durch ein internationales Klimaschutzprojekt ausgeglichen werden, erklärt Axel Schümann: „Dadurch werden der Waldbestand in Peru gesichert und illegale Abholzung verhindert.“ Zusätzlich erhalten 400 einheimische Familien die Landrechte für 300 000 Hektar Primär-Regenwald, um mit dem Paranussanbau ihr Einkommen zu sichern.

Der Glashäger Brunnen ist ein selbstständiges Tochterunternehmen der Hassia Mineralquellen GmbH. Bereits seit 1908 werden am Standort Bad Doberan Mineralwässer und andere alkoholfreie Getränke abgefüllt und verkauft.

Von Lennart Plottke