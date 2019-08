Kröpelin

Große Neuntklässlerwanderung am frühen Mittwochmorgen mitten in Kröpelin – vom Markt, die Rostocker entlang, scharfe Kurve am Kik und dann auf die Schulstraße rauf. „Wir sind fast alle Doberaner, zwei, drei sind vielleicht noch in den Bus gestiegen“, sagt Pipar aus der Münsterstadt und stiefelt den ander...