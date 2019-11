Doberaner Heinrich-Heine-Straße wird saniert

Bad Doberan

Doberans Stadtvertreter haben auf ihrer jüngsten Sitzung den Weg für eine Sanierung der Heinrich-Heine-Straße frei gemacht. Die Abgeordneten vergaben jetzt den Ausbauauftrag für Gehweg, Straße und Parkbereich an die Asa Bau Neubukow GmbH. Kosten: satte 603 697 Euro. „Ich weiß, dass ich Ihnen heute einiges zumute“, sagte Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtentwicklung – denn die Verwaltung hatte den Beschlussvorschlag erst unmittelbar vor der Sitzung eingereicht. „Aber am 4. Oktober wurden die Angebote rausgeschickt, Ende Oktober erfolgte die Submission – es ging nicht früher.“

Dennoch sei man „gezwungen, jetzt darüber zu entscheiden“, betonte Sass. „Denn sonst laufen wir Gefahr, dass das Land den Ausgleich nicht bezahlt und die Stadt auf den Kosten sitzen bleibt.“ Der Grund für die Eile: Die Eigenmittel der Stadt sind für dieses Jahr in den Haushalt eingestellt, die Maßnahme ist beim Land angemeldet, das mit Wegfall der Straßenausbaubeiträge die Kosten übernimmt – die sonst die Anwohner gezahlt hätten.

Sichtbarer Baubeginn noch in diesem Jahr

Dazu kommt: „Es muss noch in diesem Jahr ein sichtbarer Baubeginn sein“, machte Sass deutlich. „Es genügt also nicht, dass da einfach nur ein Bagger rumsteht.“ Die Asa Bau GmbH habe in Gesprächen zugesagt, im Dezember mit den Arbeiten zu beginnen: „Wenn also alles glatt läuft, kann es in der Heine-Straße am 3./4. Dezember losgehen.“

Er habe an der Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens keine Zweifel, sagte Stadtvertreter und Bauausschussvorsitzender Marcus Fourmont (JA): „Deshalb kann unsere Fraktion dem Vorschlag so zustimmen.“ Das sehe sie ähnlich, erklärte Karin Schwede (BfB) – „allerdings nur, wenn nicht wieder Nachforderungen über Hunderttausende Euro kommen.“ Das könne er nicht ausschließen, sagte Norbert Sass: „Denn die Gefahr besteht immer – niemand weiß wirklich, wie der Baugrund letztlich aussieht und welche Schadstoffe sich dort möglicherweise befinden.“

Was er aber verspreche, so Sass: „Es soll nicht zur Gewohnheit werden, dass künftige Beschlussvorschläge so durch die Stadtvertretung gepeitscht werden.“

Von Lennart Plottke