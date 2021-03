Bad Doberan

Homeoffice, Homeschooling und Kurzarbeit – durch den Lockdown verbringen die Menschen jetzt mehr Zeit zu Hause denn je. Für viele ist das ein guter Zeitpunkt, um sich den Wunsch nach einem eigenen Hund zu erfüllen. Im Tierheim Schlage im Landkreis Rostock sei die Anfrage nach Hunden riesig, wie der Tierheimleiter Norbert Schlösser erzählt. „Aber es werden eher kleinere und teure Rassen nachgefragt, wie Yorkshire Terrier oder Bolonkas“, sagt er.

Im Tierheim gebe es dagegen Hunde mit einer Vorgeschichte, die viel Aufmerksamkeit, Zeit oder auch Medikamente benötigen. „Die Menschen erwarten, dass man die schönsten und nettesten Hunde findet“, meint Schlösser. Das brauche aber Zeit und dafür müsse man Geduld und Ausdauer mitbringen, um eine Bindung zum Hund aufzubauen. Während des Lockdowns führt das Tierheim Beratungsgespräche übers Telefon. Sind die Mitarbeiter der Meinung, dass Mensch und Tier zusammenpassen könnten, werden die Interessierten zu einem Treffen vor Ort eingeladen. Erst nachdem die Entscheidung gut durchdacht wurde, könne es zu einer Vermittlung kommen, berichtet der Tierheimleiter.

Hundetrainerin sechs Wochen im Voraus ausgebucht

Auch die Hundetrainerin Kristin Golombek beobachtet den Trend, dass viele sich einen Vierbeiner holen möchten. Sie bekomme jetzt mehr Anfragen als zuvor. Dabei sei die Bad Doberanerin auch sonst fast immer sechs Wochen im Voraus ausgebucht.

„Viele Leute wissen, dass sie jetzt viel Zeit haben, um einen Welpen einzugewöhnen“, meint die 47-Jährige. Das sei ein großer Vorteil in dieser Zeit. Dennoch warnt die Hundetrainerin ausdrücklich davor, sich voreilig einen Hund zu kaufen. Zudem sagt sie: „Wer einen Hund möchte, hat im Moment kaum eine Chance, einen zu finden, und wenn, dann zu horrenden Preisen“, sagt Golombek. Mittlerweile seien die Hunde vom Züchter günstiger als jene von privaten Verkäufern, meint die Doberanerin.

Daher appelliert sie an zukünftige Hundebesitzer: „Schaut euch genau an, woher der Hund kommt.“ Viele Händler würden aus der großen Nachfrage nach den Tieren jetzt Profit schlagen wollen. Da könne es auch dazu kommen, dass Hunde aus dem Ausland gekauft oder geklaut werden, um sie als Gebärmaschine zu missbrauchen, wie Golombek sagt.

Rasse sollte beim Hundekauf eine Rolle spielen

Ein weiterer Punkt, den es beim Hundekauf zu beachten gilt, sei die Rasse. Denn nicht jede Hunderasse passt zu den Lebensumständen einer Person. Wer sich einen Hund zulegen möchte, solle sich der Hundetrainerin zufolge im Vorfeld über die Eigenarten des Vierbeiners informieren. Eine Beratung, welche Hunderasse geeignet wäre, bietet sie auch in ihrer Hundeschule an.

Zudem müsse sich auch im Vorfeld Gedanken darüber gemacht werden, ob ein Hund auch noch nach Corona in das Leben eines Menschen passt. „So ein Hund kann schließlich auch 16 Jahre alt werden und das Lebensumfeld kann sich in dieser Zeit ändern“, meint die Hundetrainerin.

Alleinsein kann nach Lockdown zum Problem werden

Golombek möchte die Hundebesitzer gleichzeitig auf ein Problem aufmerksam machen, was bei den Tieren nach dem Lockdown auftreten kann: „Wenn alle wieder ihren gewohnten Weg gehen, wird das Alleinsein für viele Hunde zum Problem werden.“ Daher rät sie, den Vierbeiner auch jetzt immer mal ein paar Stunden allein zu lassen, bevor die Umstellung zu groß wird.

Einzeltrainings statt Gruppentrainings mit Hunden

Die Arbeit der Hundetrainerin habe sich durch Corona ebenfalls geändert. Statt Gruppentrainings kann sie jetzt nur noch Einzeltrainings mit den Herrchen und Frauchen anbieten. Hausbesuche können nicht mehr stattfinden. Das individuelle Training habe zwar einige Vorteile, da es persönlicher ist, bringe aber auch Nachteile mit sich. „Finanziell ist das eine Katastrophe“, sagt Golombek. Sie verdiene dadurch deutlich weniger Geld, obwohl sie deutlich mehr arbeite.

Ihre eigenen Vierbeiner begleiten sie dabei oft, denn ein Ziel der Hundeschule sei es auch, die Hunde im Umgang mit anderen Artgenossen zu sozialisieren. Das Miteinander der Hunde fehle jetzt. Die Trainerin führt jetzt zudem Onlineberatungen über Zoom durch. Die Anfrage nach Informationen vor dem Hundekauf sei gestiegen. Corona habe auch neue positive Aspekte mit sich gebracht, meint Golombek. Sie schätzt die Möglichkeit der sogenannten Webinare, Seminare, die online stattfinden. „Ich habe mich so in kurzer Zeit auf vielen Ebenen weitergebildet.“ Normalerweise habe sie dafür erst in die jeweiligen Städte nach Hamburg oder Berlin fahren müssen.

Von Gina Henning