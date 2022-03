Doberaner Karnevalsverein plant Spätsommerfest

Bad Doberan

Der Doberaner Karnevalsklub DKK 88 plant ein Spätsommerfest auf der Rennbahn. Am 10. September soll es ein Programm geben, bei dem die einzelnen Tanzgruppen auftreten, danach kann das Publikum bei DJ-Musik selbst tanzen. Eine Kostümpflicht werde es laut Paulina Sprenger, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit beim DKK, nicht geben, aber es werde sich über jeden kostümierten Gast gefreut. Das Mott ist mit „Sommer, Sonne, Strand und Me(h)er“ sommerlich. „Am Eingang bekommt jeder, der ein Kostüm trägt, eine kleine Überraschung“, verrät Paulina Sprenger.

„Mit dem Aussetzen der Kostümpflicht möchten wir uns auch einer neuen, jüngeren Zielgruppe öffnen, die vielleicht erst einmal auf den Geschmack gebracht werden muss und noch ein wenig Scheu hat vor der Kostümierung. Wir hoffen so, langfristig unser treues Publikum um einige neue Gäste ergänzen zu können.“

Der Kartenvorverkauf beginnt am 16. Mai. Tickets sind dann in der Touristinformation und in der Schatzinsel Bad Doberan sowie online erhältlich. Für das Spätsommerfest arbeite der DKK mit dem Sharks Club Bad Doberan zusammen, der bei der Logistik und Durchführung unterstütze.

Es ist die erste große Veranstaltung des Doberaner Karnevalklubs seit Pandemieausbruch. Die traditionellen Karnevalsveranstaltungen im Februar mussten die vergangenen beiden Jahren abgesagt werden.

Von Anja Levien