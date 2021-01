Bad Doberan

Die Ansage ist ebenso klar wie naheliegend: „Ich möchte die Vorfreude auf die Zeit nach Corona wecken“, sagt Ronald Richardt. „Und ich möchte zeigen, dass Kultur nach wie vor Teil des Lebens ist.“ Für den Geschäftsführer des Doberaner Kornhauses hat dabei in den kommenden Monaten eine Zielgruppe Priorität: die Vor- und Grundschulkinder.

„Wir planen für die Zeit nach Corona ein umfangreiches Kinderprogramm – es wird in diesem Bereich 30 Theateraufführungen und zehn Konzerte geben.“ Der Clou: Unter dem Projektnamen „Kultur-Kur“ hat Richardt satte 35 000 Euro aus einem Förderprogramm der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien eingeworben: „Der Bewilligungsbescheid kam am 14. Dezember – das war eine schöne Weihnachtsüberraschung.“

Anzeige

Ich möchte zeigen, dass Kultur nach wie vor Teil des Lebens ist.“ Ronald Richardt, Geschäftsführer Kornhaus Bad Doberan Quelle: Thomas Hoppe

Denn Kinderprogramme seien auch vor der Zeit des zweiten Lockdowns viel schwieriger umzusetzen gewesen als Veranstaltungen für Erwachsene, macht Richardt deutlich: „Zum Teil gab es hier aufgrund des Alters keine Maskenpflicht, es mussten größere Abstände eingehalten werden – dadurch haben wir im Kornhaus deutlich weniger Leute unterbekommen.“

Geringere Einnahmen, höhere Ausgaben

Zum Vergleich: Konnten in den Jahren 2018/19 noch bis zu 70 Gäste die Aufführungen besuchen, waren es Ende Oktober 2020 bei der ersten Veranstaltung unter Corona-Bedingungen ganze 22. „Wir hatten also merklich geringere Einnahmen bei gleichzeitig höheren Ausgaben“, so Richardt. „Allein das Reinigen und Desinfizieren war ein Posten für sich.“

Lesen Sie auch:

Umso mehr würden die jetzt verfügbaren 35 000 Euro helfen, betont der Kornhaus-Chef: „Diese Summe deckt 90 Prozent der Gesamtausgaben ab.“ Ihm sei es wichtig gewesen, den Schwerpunkt auf Veranstaltungen für den Nachwuchs zu setzen, erklärt Ronald Richardt: „Im vergangenen Jahr ist gerade auch in diesem Bereich so viel ausgefallen – ich möchte nicht, dass die Kinder den aktuellen Zustand als normal wahrnehmen und sich irgendwann daran gewöhnen.“ Denn eines sei im Oktober auch deutlich geworden: „Die jungen Besucher waren froh und dankbar, dass es hier überhaupt ein kulturelles Angebot gab – auch, wenn sie vielleicht nicht mehr nebeneinander auf der Yoga-Matte sitzen und miteinander spielen konnten.“

Künstler sollen finanziell überleben

Ziel sei es, dass jede Mitgliedsbühne im Landesverband Freier Theater MV ein Angebot für eine Aufführung im Kornhaus erhalte, sagt Richardt: „Damit das Geld fair verteilt wird – es geht letztlich ja auch darum, dass die Künstler überleben.“ Fünf Euro soll der Eintritt pro Person kosten: „Ich denke, dass ist ein akzeptabler Betrag – Kultur soll ja auch weiterhin etwas wert sein.“

Wird auch im Kornhaus zu erleben sein: Jana Sonnenberg vom „Theater Randfigur“ mit ihrer „Prinzessin auf der Erbse“. Quelle: Kornhaus

Neben jeder Menge Theateraufführungen sind darüber hinaus auch zehn Kinderkonzerte geplant. „Dazu lade ich gestandene Profi-Musiker ein, die ihren ganz eigenen Stil kindgerecht aufbereiten und moderieren sollen“, erklärt Richardt. „Warum sie beispielsweise Liedermacher oder Jazz-Musiker geworden sind – ich möchte hier auch ein wenig kulturpädagogisch arbeiten.“

Hauptprogramm wird in den Sommer verlegt

Mit Blick auf die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln ist Ronald Richardt Realist: „Das wird uns noch das ganze Jahr begleiten – deshalb werden wir unser Hauptprogramm in den Sommer und nach draußen verlegen müssen.“ Denn Veranstaltungen im Innenbereich seien unter den gegebenen Bedingungen nicht annähernd kostendeckend: „Die Hälfte der Gästekapazität geht verloren“. Eine notgedrungene Entscheidung – „eigentlich ist es wichtig, in den Monaten November bis Februar den Schwerpunkt zu setzen“. Im Normalfall gelte es gerade in eher grauen Tagen mit schlechter Witterung, die Leute während der „Depressionszeit“ aufzufangen.

Das Kornhaus in Bad Doberan: Nach dem Ende des Lockdowns sind hier viele Veranstaltungen für Kinder geplant. Quelle: Lennart Plottke

Die kulturellen Angebote für die Jüngsten würden zusätzlich zu den abendlichen Konzerten stattfinden, stellt der Kornhaus-Geschäftsführer klar: „Natürlich ist die Programmplanung auch hier gerade sehr eingeschränkt – vor allem die Zusammenarbeit mit internationalen Bands wird aus den verschiedensten Gründen sehr schwierig.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch – sollte der aktuelle Lockdown endlich ein Ende finden, wird das Kornhaus vorbereitet sein. „Niemand weiß im Moment, wann es tatsächlich wieder losgeht“, sagt Ronald Richardt. „Aber wenn es losgeht, wollen wir sofort starten können.“

Von Lennart Plottke