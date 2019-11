Doberaner Kunsthof feiert Zehnjähriges mit Festwoche

Bad Doberan

Die kreativen Köpfe im Bad Doberaner Kunsthof bestechen durch ihre unterschiedlichen Ausdrucksweisen. Die gebotene Vielfalt ist vermutlich ein Grund dafür, dass die Kulturstätte Kunsthof nun sein zehntes Jubiläum feiern kann. Vom 4. bis 9. November laden die Mitglieder deshalb zu einer Geburtstagsfestwoche mit jeder Menge Überraschungen ein. So sind ehemalige Aussteller dabei, die einige ihrer Werke zeigen – darunter die Grafikerin und Handpressendruckerin Heidrun Klimmey sowie Paula Eick mit Objektkunst. „Am kommenden Dienstag freuen wir uns auch über eine Ausstellerin der allerersten Kunsthof-Tage“, sagt Leiterin Uta Ehlers. „ Reinhild Gottschalch aus Rostock ist dann mit ihrer Chiffonmalerei zu Gast.“

Kleinod: der Kunsthof am Doberaner Markt. Quelle: Sabine Hügelland

Die Festwoche verspricht Wundertüten voller kreativer Überraschungen. „Dazu kommen viele Sonderrabatte und Schnäppchen“, erklärt Chefin Uta Ehlers. „Und wir haben eine Tombola mit tollen Preisen, etwa aus dem Keramiksortiment oder dem Kunsthof-Angebot, die sofort eingelöst werden können.“ Ein Teil des Erlöses soll der OZ-Weih­nachts­spenden­aktion „Helfen bringt Freude“ zugute kommen, verspricht Ehlers.

Für Leseratten wird ein Büchertisch des BS-Verlages eingerichtet, Verlegerin Angelika Bruhn ist am Mittwoch als Ansprechpartnerin vor Ort. Marianne Szameitat bietet einen Malkurs an – die Arbeiten der Teilnehmer werden zum Abschluss auf einer Wand im Kunsthof ausgestellt.

Mitglieder decken die Kosten

„Ohne unser ausgefeiltes Konzept würden wir gar nicht mehr existieren, könnten uns das Geschäft nicht leisten“, macht Uta Ehlers deutlich. „Es funktioniert nur, wenn wir ausreichend Mitglieder haben, um die Kosten zu decken.“ So zahlen die Mitglieder alle eine Miete, die vom Fach bis zur ganzen Wand etwas gestaffelt sein kann, einige wenige Aussteller präsentieren ihre Arbeiten auf Kommissionsbasis. Die Mitglieder entscheiden gemeinsam, wie es weitergeht und beraten, wer ins Team aufgenommen wird. Neue Mitstreiter sollten das Angebot ergänzen und nicht doppeln.

„Gerade unser sehr vielfältiges Angebot – von Ausstellern der Region sowie aus fast allen Bundesländern und sogar aus Belgien – macht uns aus“, sagt die 53-jährige Leiterin. Glas, Schmuck, Keramik, Textiles, Holzarbeiten, Malerei, Postkarten, Papierkunst, Materialbilder und anderes gibt es im Kunsthof zu erwerben. „Eine Wand haben wir gerade wieder für bildende Kunst frei – wer Interesse hat, kann sich bei uns melden“, lädt Uta Ehlers kreative Köpfe ein.

Kleinod auf 100 Quadratmetern

Es ist eine Gemeinschaft aus Kunsthandwerkern, Künstlern und Hobbykünstlern unter einem Dach. „Wir halten zusammen – auch über den Kunsthof hinaus“, betont Ehlers, die seit der Gründung dabei ist. „Wir wissen, das hier ist etwas Besonderes, und fühlen uns wie eine kleine Familie.“

Andrea Oswald gründete den Kunsthof unter anderem mit Ehemaligen der Kühlungsborner Künstlerbotschaft, die vor einigen Jahren schließen musste. Auf 100 Quadratmetern, dort wo sich auch die „Zappanale-Schmiede“ befindet, etablierte sich der Kunsthof in der Münsterstadt.

2011 schied Andrea Oswald aus. „Seit Mai 2011 leite ich den Kunsthof und mache neben der Abrechnung auch die Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Uta Ehlers. Der Laden erhielt eine neue Ausstattung und das Konzept eine Veränderung: „Eine Zeit lang durften wir im Raum gegenüber auch eine Ausstellung des Malers Herbert Malchow mit betreuen – nach seinem Tod war es damit leider vorbei.“

Der Kunsthof nimmt am Cityfest, der Kulturnacht und an „Kunst offen“ teil. „Wir möchten noch bekannter werden“, blickt Leiterin Uta Ehlers voraus. „Deshalb geben wir auch ‚Gastspiele‘ – etwa in der Stadtbibliothek Rostock und überall dort, wo es sich ergibt.“

Info: www.kunsthof-baddoberan.de

Von Sabine Hügelland