Ostern zu Pandemie-Zeiten – bereits 2020 mussten auch die Kirchen in der Region Bad Doberan mit Blick auf die Feiertage jede Menge Kreativität beweisen. „Wir überlegen gerade, welche Ideen in diesem Jahr übernommen werden können“, sagt Albrecht Jax, Pastor in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan.

„Es sind auf jeden Fall einige Draußen-Geschichten bei einer offenen Kirche geplant.“ Bereits jetzt laden die Münstergemeinde und die christlichen Gemeinden jeden Donnerstag um 18 Uhr zur Passionsandacht in das Münster ein. Bis zum Gründonnerstag besteht auf diese Weise die Möglichkeit, weiter in Gemeinschaft diesen Weg zu gehen.

„Die Tage zwischen Palmsonntag und Ostermontag sind für uns als Kirchengemeinde eine herausragende Zeit.“ Albrecht Jax, Münster-Pastor Quelle: Lennart Plottke

„Die Tage zwischen Palmsonntag und Ostermontag sind für uns als Kirchengemeinde eine herausragende Zeit“, macht Jax deutlich. „Deshalb hoffen wir, dass wir diese Tage in zweieinhalb Wochen würdig begehen können.“ So soll es etwa am 28. März einen 1,2 Kilometer langen Kinder-Kreuzweg entlang der Klostermauer geben: „An 15 Stationen wird hier der Leidensweg Christi auf Bildern dargestellt.“

Pellkartoffeln mit Kräutersoße in der Suppenküche

Nach einem Mittagsgebet am Mittwoch findet am 1. April die letzte Passionsandacht statt. „Dazu wird im Treffpunkt Suppenküche ein Fastenessen gekocht“, erklärt Albrecht Jax. „Es soll Pellkartoffeln mit grüner Kräutersoße geben.“ Eine Bewirtung und der Verzehr vor Ort seien allerdings nicht möglich: „Die Leute können sich das Essen abholen – es geht vor allem darum, die Dinge im Bewusstsein zu halten.“

Am Karfreitag wird es ein Morgen- (9.30 Uhr) und ein Abendgebet (18 Uhr) geben. „Dazwischen wird das Münster für eine stille Einkehr und einen Rundgang offen sein“, blickt Jax voraus. „Dazu bringen wir – ähnlich wie zu den Weihnachtsfeiertagen – ein Faltblatt heraus.“ In der Heiligendammer Kapelle ist am Samstag eine Andacht geplant. „Am Sonntag wollen wir für die Menschen die Möglichkeit schaffen, zum Münster zu kommen und draußen ab 6 Uhr den Ostermorgen zu begrüßen“, sagt Jax. „Es werden kleine Osterlichter verteilt, auf dem Friedhof spielt der Posaunenchor – das ist schon eine schöne Tradition.“

Kirchengemeinde will auch Familienangebote schaffen

Zwischen Morgen- und Abendgebet soll es am Nachmittag Angebote für Familien geben. „Wir stellen vor dem Münster wieder das zunächst ‚nackte‘ Kreuz auf“, erklärt der Pastor. „Das wird dann unter anderem nach und nach mit Blumen geschmückt und kann symbolisch wieder neu erblühen.“ Zum Abschluss wird es am Ostermontag noch einmal eine „offene Kirche“ geben: „Im Altarraum bauen wir den Ostergarten auf“, so Jax. „In einem Gemeinschaftswerk bekommen verschiedene Familien den Auftrag, bestimmte Szenen zu gestalten und den Garten so mehr und mehr mit der Ostergeschichte zu versinnbildlichen.“

Durch die Dichte der verschiedenen Ereignisse seien die Ostertage für ihn noch intensiver als die Weihnachtszeit, sagt Albrecht Jax und macht deutlich: „In diesen Tagen ist es wichtig, mit kleinen Schritten durch die Zeit zu gehen.“

Von Lennart Plottke