Die Doberaner Münstergemeinde möchte ihre für den Heiligabend geplanten Programmpunkte weiterhin stattfinden lassen. „Die Empfehlung von Bischof Tilman Jeremias, auf Präsenzveranstaltungen möglichst zu verzichten, zielt vor allem auf Gottesdienste im Innern ab“, erklärt Pastor Albrecht Jax. „In unserem Fall ist es ja so, dass die Menschen nicht zu uns kommen, sondern wir zu ihnen gehen.“ Bei zeitgleichen Andachten ab 16 Uhr an zehn Standorten gehe es nicht um dicht gedrängtes Zuhören, „sondern eher um einen Spaziergang drumherum und um ein wenig weihnachtliche Stimmung“, betont Jax.

Sollte es – wie aktuell vorhergesagt – Regen geben, würden die Andachten eingekürzt, blickt Jax voraus: „Wir sind aber trotzdem in jedem Fall vor Ort.“ Er ermuntere im Übrigen auch die Anwohner dazu, an den jeweiligen Orten während der kleinen Andacht das Fenster aufzumachen oder auf den Balkon zu treten: „Auch so kann man dabei sein, ohne große Ansammlungen zu verursachen.“

In der Wohnung mit Menschen in der Ferne verbunden

Um genau das zu vermeiden, wird am Heiligabend ab 14 Uhr auch ein etwa 40-minütiger Film mit Musik, Bildern und Lesungen aus dem Münster online gehen. Zu sehen ist das Video dann auf den Internetseiten der Kirchengemeinde (www.muenstergemeinde-doberan.de) und des Münsters (www.muenster-doberan.de). Dazu wird es neben einem weihnachtlichen Rundgang im von 11 bis 18 Uhr geöffneten Münster hier um 23 Uhr auch ein Turmblasen geben.

„Ein wesentlicher Bestandteil ist auch der an alle Doberaner Haushalte verschickte Brief mit Textblättern, CD, Flyer und Kerze“, sagt Jax. „Beim Lesen oder Zuhören kann man so auch in der eigenen Wohnung mit Menschen in der Ferne verbunden sein – das hat doch was.“

Er sei in diesem Zusammenhang allen ehrenamtlichen Verteilern der gut 8000 Briefe von Herzen dankbar, macht Albrecht Jax deutlich: „Die Wertschätzung kann gar nicht groß genug sein.“ Offenbar habe die Münstergemeinde dabei nicht ganz alle Haushalte erreicht – „möglicherweise war der Briefkasten im Hinterhof oder in der zweiten Reihe angebracht und wurde deshalb von unseren Helfern nicht gefunden“.

Für diese Fälle lägen sowohl im Münster als auch im Gemeindezentrum noch einige „Reserve“-Stapel bereit, so Jax: „Hier kann man sich bei Bedarf zu den Öffnungszeiten der Suppenküche zwischen 11 und 14 Uhr einen gefüllten Weihnachtsbrief abholen.“

