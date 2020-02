Doberaner Musikschüler an der Spitze

Rostock/Bad Doberan

Insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule des Landkreises Rostock spielten am ersten Februarwochenende erfolgreich beim 57. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Rostock vor. Gemeinsam mit rund 100 weiteren jungen Talenten aus der „Region Nord“, zu welcher der Landkreis und die Hansestadt Rostock zählen, stellten sie sich dem Urteil der Juroren im Haus der Musik an der Wallstraße und waren mit ihren besten Beiträgen des Wertungstages auch in den abendlichen Abschlussveranstaltungen zu hören.

Alle Doberaner Teilnehmer erhielten erste Preise

25 erste und 3 zweite Preise sowie Sonderpreise und 16 Delegierungen zum Landeswettbewerb, der am 28. und 29. März in Ludwigslust stattfinden wird, gehörten zur Ausbeute der Kreismusikschule.

„Mit dieser stolzen Bilanz können alle Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer sehr zufrieden sein“, sagte die Leiterin der Musikschule des Landkreises Rostock, Ulrike Bennöhr.

Am Regionalstandort Bad Doberan der Kreismusikschule hatten sich sieben Kinder und Jugendliche seit dem Beginn des Schuljahres 2019/20 intensiv auf diesen Regionalwettbewerb vorbereitet.

Delegierungen zum Landeswettbewerb

In der Solokategorie Klavier bekamen die Reddelicher Schwestern Alma und Marlene Riedel für ihren ersten großen Auftritt bei einem Wettbewerb einen 1. Preis. Auch Pianist Josia Schönke wurde für seine Interpretationen von Franz Schubert-, Scarlatti- und Berkowitsch-Kompositionen mit einem 1. Preis und der Delegierung zum Landeswettbewerb ausgezeichnet. Zudem erhielt der Lambrechtshäger einem Sonderpreis für die höchste Wertungspunktzahl.

In der in der Ensemblewertung „Gemischte Streicher“ starteten Jarno Buchhäusl (Violine), Lorenz Marian Böhm (Viola) und Mendel Böhm (Violoncello). Sie erlangten mit ihrem Können einen 1. Preis, der mit der Weiterleitung zum Landeswettbewerb verbunden ist.

Mit bereits mehreren erfolgreich absolvierten Wettbewerben zählte die Kühlungsbornerin Lenja Silwedel bei „Jugend musiziert“ zu den „alten Hasen“. Sie nahm in der Kategorie Harfe solo teil und wurde ebenfalls mit einem 1. Preis ausgezeichnet.

Von ub/th