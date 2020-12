Kröpelin

Am Silberberg von Kröpelin kann man immer etwas entdecken – Handwerkeradressen, besondere Gartendekorationen, außergewöhnliche Keramiken oder auch Geschenktüten an Mülltonnen. Von Letzteren stachen mir an diesem Montag zwei Exemplare ins Auge, die am Brusower Weg auf ihre Abholung warteten. Eine ganz in weihnachtlichem Outfit, die benachbarte mit netter Aufschrift: „Danke, dass ihr für uns da seid. Guten Rutsch. Bleibt gesund.“

Sie würden sich so seit Jahren bei den Müllmännern bedanken – auch an der braunen, blauen und gelben Tonne –, erklärte der Hausherr und sagte: „Die Leute haben doch auch einen harten Job – ich bin selbst beim Bau. Damit zeigen wir denen, dass wir an sie denken.“

Dass solche Aufmerksamkeiten Freude bereiten, bestätigte mir dann ein Veolia-Mann in Kröpelins Innenstadt, während er fix eine schwarze Tonne zum Auto rollte. Dazu meinte er noch: „Das ist aber auch nur da, wo noch Ältere wohnen – meistens auf den Dörfern –, die Jungen, kennen so was nicht.“

Von Thomas Hoppe