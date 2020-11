Bad Doberan

Optimismus zu verbreiten fällt in diesen Tagen nicht leicht. Zu sehr haben wir alle mit Einschränkungen, Hindernissen – einfach mit jeder Menge Sorgen zu kämpfen. Und dabei habe ich nicht mal mein ganz persönliches Umfeld im Sinn. Ich denke heute vor allem ans Vielmeer, die Zikke, die Klosterküche, an den Kinoverein, die Kunsthalle, an Till Frömmel oder Marco Helwig. An den Doberaner FC, den FSV Kühlungsborn, den 1. FC Obotrit Bargeshagen. Und ich kann nur hoffen, dass der Atem nach jetzt wieder wochenlangem Luft anhalten bei Gastronomen, Kulturschaffenden und Sportlern am Ende immer noch lang genug ist.

Natürlich – ich könnte jetzt wieder Plattitüden bemühen wie „Ein Spaziergang an der Ostsee ist doch auch schön“ oder „Machen wir’s uns doch einfach zu Hause gemütlich“. Im Kern aber kann es nur einen Appell geben: Halten wir uns an die Hygiene- und Abstandsregeln. Konsequent. Solidarisch. Wir sind es uns und unseren Mitmenschen schuldig. Ich wünsche Ihnen einen verantwortungsvollen Wochenstart.

Von Lennart Plottke