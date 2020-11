Kinos, Fitnessstudios und andere Möglichkeiten, sich die Freizeit zu vertreiben sind geschlossen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr muss meist in den eigenen vier Wänden nach einer Beschäftigung gesucht werden. Aufräumen, was schon lange liegt, rät OZ-Redakteurin Anja Levien. Sie vermutet, dass im Landkreis Rostock in diesem Jahr durch Corona mehr Müll produziert wurde und hat nachgefragt.

Eine überfüllte Mülltonne steht am Straßenrand in Berlin. Bedingt durch die Corona-Krise fällt in vielen märkischen Kommunen mehr Hausmüll an. Ob das im Landkreis Rostock auch so ist? Quelle: dpa/ Britta Pedersen