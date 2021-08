Bad Doberan

Dem Doberaner Fußballclub die Treue zu halten ist Ehrensache bei heimischen und auch auswärtigen Fans. Seit zehn Jahren bestimmt der DFC das sportliche Geschehen in der Münsterstadt entscheidend mit. Am Sonnabend wurde das Jubiläum auf dem Kunstrasenplatz am Busbahnhof ordentlich gefeiert – natürlich auch mit Mannschaftssport. Viele Besucher schauten zu und waren glücklich, dass es mit dem Sport nach der Coronapause weitergeht. „Das war heute das erste Spiel der zweiten Männermannschaft in der Landesklasse“, sagte DFC-Präsident Andreas Jahncke. Der Doberaner FC II trat gegen den Rehnaer SV an und holte mit 4:0 gleich einen haushohen Sieg. „Das war überraschend“, freute sich Jahncke. „Wenn man aufsteigt, weiß man ja nie so recht, wo man steht – das Ergebnis motiviert natürlich.“

„Die Doberaner und auch die Stadt fühlen sich mit dem Verein verbunden – das wissen wir zu schätzen.“ Andreas Jahncke, Präsident des Doberaner FC Quelle: Rolf Barkhorn

Im Anschluss gab es ein Fest für Familien mit Tischtennis für die Kinder, Torwandschießen, Hüpfburg, Zockerarena und Surfsimulator. Einige Nachwuchskicker ließen es sich nicht nehmen, auf dem Platz zu bolzen. Doch erst am Abend wurde es so richtig voll auf dem Rasen – denn die beliebte Band Bad Penny spielte. Dazu gab es auch kulinarisch noch Deftiges wie Wildschwein am Spieß und Freibier.

„Wir wollten damit etwas zurückgeben an unsere vielen und treuen Sponsoren sowie die Fans und Familien, die uns unterstützen“, sagte Jahncke. „Die Doberaner und auch die Stadt fühlen sich mit dem Verein verbunden – das wissen wir zu schätzen.“ Bis 22 Uhr durfte die Musik am Jubiläumstag toben – dann ging es ruhiger weiter bis gegen 1 Uhr in der Früh.

Nachwuchsspieler schätzen den Verein

Auch am Abend wurde beim DFC ordentlich mit Live-Musik von Bad Penny gefeiert. Quelle: Steve Domschke

Dabei baut der DFC auch auf eine gute Nachwuchsarbeit. „Das Training ist gut, was wir hier aufgebaut haben und dass Fair Play gespielt wird“, sagte etwa der zwölfjährige Jonas Brenner. „Außerdem sind die meisten nett zueinander.“ Wichtig sein vor allem, dass sich die Kinder wieder treffen und spielen können, meinte Vater Ralf, der selbst Trainer ist: „Dass es hier einen Begegnungsort gibt, an dem sie endlich wieder ihre Kumpels und nicht nur die Schulkameraden sehen können.“ Die Trainer hätten immer ein offenes Ohr für sie, sagte auch der elfjährige Piere Schöneberg und war sich mit Mitspieler Jonas einig: „Alles ist toll an diesem Verein.“

Der Nachwuchs nutzte an diesem Tag ausgiebig die Freizeitangebote. Leider verlor die B2-Jugend ihr Spiel. „Dafür haben die Spieler an Moral gewonnen“, betonte Trainer Kai Schöneberg. „Es ist wirklich so wichtig, dass sie wieder auf den Platz können. Das ist zu merken.“

Drei Vereine in der Stadt wurde zu einem

Seit seiner Gründung vor zehn Jahren hat sich der Doberaner FC kontinuierlich weiterentwickelt: 435 Mitglieder gehören dem Verein aktuell an, 326 Spieler sind in 17 Mannschaften aktiv. 2016 wurde der Platz umfassend saniert, drei Jahre später die Flutlichtanlage erneuert und anschließend das moderne Vereinsheim um- und ausgebaut.

Von Sabine Hügelland