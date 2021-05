Bad Doberan

Distanzunterricht, Selbsttest, Maskenpflicht: Mitten in der Corona-Pandemie hat Nina Lellwitz die Leitung der Regionalen Schule Am Kamp in Bad Doberan übernommen. Auch wenn die Schultage derzeit sehr anstrengend sind, denkt die 37-Jährige an die Zukunft und hat mehrere Projekte angeschoben.

406 Schülerinnen und Schüler gehen auf die Kampschule, 30 Lehrerinnen und Lehrer geben ihr Wissen weiter. Seit dem 1. Februar leitet Nina Lellwitz als Nachfolgerin von Andreas Gesicki, der in den Ruhestand gegangen ist, die Schule. Die Rostockerin war davor anderthalb Jahre lang stellvertretende Schulleiterin. Der Schulalltag ist durch die Pandemie vollkommen anders als gewohnt. „Momentan haben wir eine Notbetreuung, die knapp 40 Schüler der fünften und sechsten Klasse in Anspruch nehmen.“ Die neunten Klassen seien im Wechselunterricht, seit die Schüler der zehnten Klassen ihre letzten Prüfungen hatten.

„Die Schüler wollen zur Schule“

Wer nicht in der Schule ist, bekommt Distanzunterricht über die Lernplattform „itslearning“. Die Plattform sei gut, sie ersetze den eigentlichen Unterricht aber nicht. „Die Schüler wollen zur Schule“, sagt Nina Lellwitz. Was durch die Pandemie an Lernstoff alles wiederholt und aufgeholt werden muss, wird sich dann zeigen, wenn der Schulalltag zurückkehrt. „Wir kommen nicht an alle Schüler ran, bekommen nicht von allen eine Rückmeldung“, macht die Schulleiterin die derzeitige Situation deutlich. Manchen Schülern gehe es mit dem Distanzunterricht gut, weil sie den Rückhalt in der Familie haben, bei anderen bliebe manches auf der Strecke.

Trotz Pandemie hätten sie und ihre Kollegen viel für die Zukunft angepackt. „Wir wollen Sozialtraining ins Leben rufen.“ Dabei lernten die Kinder, wie sie mit Kritik umgehen, wie sie Gefühle ausdrücken oder was ihre Stärken und Schwächen sind. Zudem soll das Methodentraining wiederaufgenommen werden. Darin lernen die Schüler beispielsweise, wie sie einen Vortrag vorbereiten. Für die Berufsorientierung soll eine Arbeitsgruppe Ideen entwickeln. „Wir müssen auch mehr mit den Schülersprechern arbeiten, so dass diese in Schulentscheidungen mehr einbezogen werden.“

Nina Lellwitz ist in Rostock geboren, hat hier studiert, unterrichtet Deutsch, Sozialkunde und Geschichte. „Meine Eltern haben mir viel über Literatur, Musik und Kunst beigebracht. Das hat mich gepackt, das wollte ich weiterverfolgen“, begründet die Mutter einer Tochter ihre Fächerwahl. Politik habe in ihrer Familie immer eine Rolle gespielt. Rostock und die Region zu verlassen, spielte für sie keine Rolle. „Ich bin sehr heimatbezogen, ich brauche das Meer“, sagt sie.

Was sie in der Corona-Pandemie gelernt hat: „Ruhig zu bleiben, ist wichtig.“ Oftmals erfahren die Lehrkräfte aus den Medien, was sich im Schulalltag ändern soll. Die Pandemie-Zeit sei sehr anstrengend. „Es ebbt auch nicht ab, man muss immer spontan reagieren.“

Von Anja Levien