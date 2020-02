Doberaner Sport-und Freizeithaus ist komplett saniert

Bad Doberan

Die heftigen Regenfälle im Juli 2019 sorgten in vielen Häusern Bad Doberans für Land unter und zerstörtes Mobiliar. Betroffen war auch das 550 Quadratmeter große Sport-und Freizeithaus Am Walkmüller Holz, dem das Tanzstudio von Diana Schwarz angeschlossen ist. Erst vor wenigen Tagen konnte dort der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden. „Schlechtes hat meist auch sein Gutes“, sagt Thomas Unterfranz, Inhaber des Sport-und Freizeithauses. „Jetzt ist alles neu und noch schöner.“

Ein Eichenparkett-Tanzschwingboden unterstützt nun im 110 Quadratmeter großen Raum mit Spiegelwänden Schwarz’ Tanzgruppen. Die gesamte Einrichtung wurde renoviert, ebenso der Sanitärtrakt sowie die Umkleidekabinen im Haus. „Und ich habe komplett auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt“, so Unterfranz, der bei vielen Arbeiten selbst Hand angelegt hat.

Sportler und Tänzer haben die Treue gehalten

Wer jetzt das Sporthaus betritt, muss im Eingangsbereich seine Schuhe ausziehen, damit der neue Boden keinen Schaden nimmt. Doch das machen die Sportler gern, denn in einem schönen Ambiente zu trainieren macht schließlich auch mehr Spaß. An der Wand wechseln sich Ziegelsteine und Putz ab, was dem Raum einen interessanten Look verleiht. Dass es sich um Tapete handelt, ist nur aus der Nähe sichtbar. „Bis jetzt konnten wir nur sehr eingeschränkt trainieren lassen“, sagt der Inhaber. „Deshalb sind wir allen Sportlern, Trainern, Tänzern und Sportgruppen so dankbar, dass sie uns dennoch die Treue gehalten haben – das ist ja nicht selbstverständlich.“

Diana Schwarz' Tanzsaal besitzt jetzt einen neuen Eichenparkett-Tanzschwingboden. Quelle: Sabine Hügelland

Vor 25 Jahren gründete Thomas Unterfranz das erste Sportstudio in der Region. Das Tanzstudio besteht seit 15 Jahren. So ist 2020 auch ein Jubiläumsjahr. Sein Erfolgsrezept: „In all der Zeit bin ich nie jedem neuen Trend hinterher gelaufen und auch nicht auf Instagram oder Facebook vertreten. Es geht mir darum, dass hier sauber und regelmäßig trainiert wird“, sagt der Unternehmer. „Denn nur so sind gute Ergebnisse für die Kunden möglich.“ Unterfranz setzt auf Mundpropaganda und guten Service: „Anfangs hatte ich nur einen Raum gemietet – ohne einen Kredit, denn den Banken war solch ein Unterfangen damals einfach zu unsicher.“

Fitnessangebote für 15- bis 86-Jährige

An 15 Geräten konnten Sportliche trainieren, mittlerweile sind es 50. Der Doberaner legt Wert auf eine familiäre Atmosphäre im Studio – wie auch Diana Schwarz. „15 bis 86-Jährige trainieren hier“, sagt der 56-Jährige. „Die Jungen wollen Muskeln aufbauen, die Älteren sich gesund erhalten.“ Es sei auch die Geselligkeit, die geschätzt wird: „Unser Haus ist zur Begegnungsstätte geworden.“

Angeboten werden auch Kurse für alle Altersgruppen – so zum Beispiel Rückenschule für Senioren. „Die Sauna dürfen auch Nichtmitglieder nutzen, was immer noch zu wenige wissen“, so Unterfranz. Für Diana Schwarz ist das Studio perfekt: „Ich habe damals etwas gesucht, bei dem ich mein eigener Chef sein und mein eigenes Konzept umsetzen kann – das hat hier gleich funktioniert.“

Aus zwei Tanzgruppen wurden 14

Mit zwei Tanzgruppen fing die Künstlerin an. Nun tanzen in 14 Gruppen Vier- bis 70-Jährige unter ihrer Leitung. Ihre Tänzerinnen treten auch öffentlich auf – etwa im Kurhaus von Warnemünde oder bei gebuchten Veranstaltungen. „Ich bin streng, das wird mir oft nachgesagt – aber mit viel Herz und Leidenschaft“, erklärt die studierte Tanz- und Kreativitätspädagogin. „Um ein gewisses Niveau zu erzielen, bedarf es Disziplin und Ausdauer. Die Tanzschüler entwickeln Persönlichkeit und Selbstbewusstsein.“

Das Kurs-Repertoire reicht von Kindertanz, Showtanz und Hip Hop bis zur tänzerischen Seniorengymnastik. „Wir kommen uns mit dem Sportstudio nicht in die Quere“, macht Diana Schwarz deutlich. „Es ist eher ein Geben und Nehmen – seine Jungs helfen mir unter anderem beim Aufbau der Tanzbühnen.“ Und wenn bei den Tänzern gute Musik läuft? „Dann mache ich meine aus“, sagt Thomas Unterfranz und lacht.

Von Sabine Hügelland