Die Kostenexplosion beim Neubau der Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft Bad Doberan (Wig) hat weitreichende Folgen. Wie Wig-Aufsichtsratvorsitzender Marcus Fourmont (JA) mitteilt, muss das Unternehmen ein Darlehen von 1,8 Millionen Euro aufnehmen, damit es liquide, also zahlungsfähig bleibt. Darüber informierte er die Stadtvertreter am Montagabend. Das hat auch Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt.

Rückblick: Im Mai wurde bekannt, dass die Baukosten für den Neubau, in dem 30 Sozialwohnungen entstehen sollten, von 5,2 Millionen auf bis zu 7,5 Millionen Euro gestiegen sind. Daraufhin hat die Stadtvertretung einen Wirtschaftsprüfer und einen Rechtsanwalt beauftragt, die wirtschaftliche Auswirkungen und Fehler im Verfahren untersuchen sollten. Der bisherige Aufsichtsratvorsitzende Andreas Markgraf war zurückgetreten, die Aufsichtsratmitglieder Uwe Schenk (SPD) und Franz Berndt (UDI) sind von der Stadtvertretung abberufen worden.

Ohne das Darlehen sei die Wig nur noch bis August zahlungsfähig, informiert Marcus Fourmont. Der Aufsichtsrat habe daher seine Zustimmung zur Darlehensaufnahme gegeben. Die Wig ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt, weshalb die Stadtvertreter informiert wurden.

20 statt 30 Sozialwohnungen entstehen im Neubau

Die Folgen der gestiegenen Kosten seien jetzt schon absehbar. Das Darlehen verändere auch die Jahresabschlüsse der Wig und damit die Gewinnausschüttung an die Stadt als Gesellschafterin, informiert Fourmont in seinem Bericht. Eine konkrete Summe könne noch nicht genannt werden. Zuletzt hatte die Stadt laut Bürgermeister Jochen Arenz 130 000 Euro an Gewinnausschüttung erhalten.

Zudem fiel ein Teil der Fördermittel weg, da statt 30 nur noch 20 Sozialwohnungen entstehen würden. Hier ist die Miete gedeckelt. „Dem gemäß Gesellschaftervertrag vorgesehenen Zweck der Wig zu Bau und Betreuung sozial verträglichen Wohnraums wird bei sinkender Zahl an Sozialwohnungen unzureichend nachgekommen. Das erhöht das Risiko der öffentlichen Haushalte für steigende Sozialausgaben, wie zum Beispiel Wohngeld“, führt der Aufsichtsratvorsitzende weiter aus.

Die Kreditaufnahme habe auch Auswirkungen auf Projekte innerhalb des Unternehmens, die möglicherweise verschoben werden müssen.

Fertigstellung verschiebt sich auf Januar 2021

Der Bau an der Bussardstraße geht weiter, wird voraussichtlich aber statt im Oktober, erst im Januar 2021 fertig. Die derzeitigen Kosten werden im Bericht mit 7,4 Millionen Euro angegeben plus gegebenenfalls Nachträge von Baufirmen. Aufgrund des Baufortschritts seien die Möglichkeiten für eine Kostenreduzierung gering.

„Die wirtschaftliche Situation der Wig in Bezug auf diese Baumaßnahme ist weiterhin nicht frei von Unklarheiten“, so Fourmont. Die Prüfungen liefen. Die Auswertung verzögert sich, denn „die Unterlagen zur Prüfung sind durch die Geschäftsführung nach mehrfacher Aufforderung am 27. Juli an den externen Prüfer übergeben worden“, also fast zwei Monate nach dem Stadtvertreterbeschluss.

Erste Erkenntnisse aus Prüfungen

Erste Erkenntnisse gibt es bereits. Der Architekt sei seinen Pflichten zur Kostenverfolgung nicht ausreichend nachgekommen. Andererseits habe der Bauherr fällige und notwendige Leistungen nicht abgerufen, nicht kontrolliert und das Projekt unabhängig davon fortgesetzt. „Sowohl die Leistungen des Architekten als langjähriger Planer im Wohnungsbau als auch das Vorgehen des als sachkundig einzuschätzenden Bauherren zur Realisierung eines hoch kostenrelevanten Bauvorhabens im vermieteten Wohnungsbau ist aus Sicht des Aufsichtsrats und abweichend früherer Einschätzungen nicht akzeptabel“, so Fourmont abschließend.

Die Stadtvertreter wollen im September über das Thema beraten, wenn die beiden Gutachten der Prüfer vorliegen, kündigt Stadtpräsidentin Katy Hoffmeister ( CDU) an. Hannes Roggelin (UDI) merkt daraufhin an, dass der Bericht des alten Aufsichtsrates ebenfalls gehört werden sollte. Diesen hatten Franz Berndt und Uwe Schenk verfasst.

Von Anja Levien