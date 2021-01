Um während des Lockdowns wenigstens ein wenig kreativ zu sein, hat David Wickborn gemeinsam mit einem DJ-Kollegen aus Stralsund den Podcast „Sambuca auf Eis“ ins Leben gerufen.

Seit nunmehr sieben Folgen geben die beiden Männer einmal in der Woche kurzweilige Einblicke in die Veranstalter- und DJ-Welt und erzählen unter anderem, wie sie in diesen Zeiten Weihnachten und Silvester verbracht haben.

Zu hören ist der Podcast unter anderem auf Spotify und iTunes.