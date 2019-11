Neubukower Verein hielt trotz Turbulenzen den Kurs

Neubukow

„Damit hat wahrscheinlich niemand gerechnet“, meinte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Vereins „ Perspektive für die Region Bad Doberan“, Birgit Schwebs, zum 25-jährigen Jubiläum ihres Vereins, als sie die Gäste eines kleinen Empfangs zum Vereinsgeburtstag im Foyer des Amtes Neubukow-Salzhaff begrüßte.

Sie erinnerte daran, dass die Idee zur Vereinsgründung im Juni 1994 – es gab damals eine Arbeitslosenquote von über 20 Prozent – aus der Verwaltung des Landkreises Bad Doberan kam. Die stand da noch unter der Leitung des Christdemokraten Diethelm Hinz. Neben ihm waren auch Joachim Morawietz, Christian Fink, Helga Barkowski, Beate Mahr, Iris Mazewitsch, Gerhard Grösch und der Landkreis Bad Doberan als juristische Person Gründungsmitglieder.

So ein langer Zeitraum war nicht vorgesehen

„Gedacht war das Ganze damals dafür, dass die Gemeinden Vereinsmitglieder werden. Für sie sollte ja die Arbeit geleistet werden, weil sie nicht in Lage waren, die vielen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die es in dieser Zeit im großen Umgang gab, zu koordinieren. So wurde das auf Kreisebene übernommen“, erinnert sich Diethelm Hinz gegenüber der OZ: „Wir hatten das konzipiert für vielleicht zehn bis fünfzehn Jahre und gesagt bis hundert Leute. Aber so einen langen Zeitraum hatten wir nicht vorgesehen, auch nicht die Größenordnung, die es unterwegs angenommen hat.“

Im Jahr 2007 hatte die OZ zum Beispiel darüber berichtet, dass in 60 Projekten des Vereins rund 400 Arbeitssuchende beschäftigt wurden.

„Ich denke, eine Weile wird es den Verein auch unter den veränderten Bedingungen noch geben“, sagt die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Vereins Perspektive für die Region Bad Doberan, Birgit Schwebs Quelle: Thomas Hoppe

2007 soll nach Angaben der hauptamtlichen Geschäftsführerin des Vereins, Martina Kothke, auch das „stärkste Jahr“ der Vereinstätigkeit gewesen sein. Dagegen habe es danach – auch durch den demografischen Wandel – einen starken Rückgang der Arbeitslosenzahlen gegeben. „Das wirkte sich natürlich auch gravierend auf unsere Arbeit aus“, schätzte Birgit Schwebs weiter ein. So habe sich sowohl die Anzahl als auch das Spektrum der geförderten Maßnahmen deutlich verringert, was wiederum Auswirkungen auf Standort- und Personalentscheidungen im Verein gehabt hätte. „Das heißt, wir sind auch mehrfach umgezogen: in Bad Doberan, dann nach Kröpelin und jetzt wieder nach Neubukow.“

Laut Satzung will der Verein als Beschäftigungsträger auf dem geförderten Arbeitsmarkt gemeinwohlorientiert zur Entwicklung der touristischen, gewerblichen und öffentlichen Infrastruktur beitragen und gleichzeitig Wiedereingliederungschancen in den ersten Arbeitsmarkt verbessern.

Dank einer entsprechenden Zertifizierung wurde für den Verein ab dem Jahr 2015 auch die Realisierung von Integrationsprojekten möglich.

„Bei allen Turbulenzen gut durchgekommen“

„Bei allen Turbulenzen“, die man in den letzten Jahren erlebt habe, „bei allen Schwierigkeiten“ an denen Martina Kothke und ihre Stellvertreterin, Sylke Gläwe, „manchmal ganz schön verzweifelt waren“, sei der Verein „doch ganz gut durch die Zeit gekommen“ und habe sich „auch die wirtschaftliche Stabilität durchgehend erhalten“, schätzte Birgit Schwebs ein. Darauf könne man stolz sein. Sie dankte dafür insbesondere Martina Kothke, die nach gut fünfzehn Jahren ihre Tätigkeit als Vereinsgeschäftsführerin im Frühjahr 2020 beenden wird. Blumen gab es für Diethelm Hinz, der nach 25 Jahren Mitgliedschaft dem Verein Ade sagte.

Die Stellvertreterin des Vereinsvorstandsvorsitzenden Matthias Drese lobte zudem die „enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit den Jobcentern der Region, der Agentur für Arbeit und verschiedenen Ministerien des Landes „sowie natürlich auch mit nachgeschalteten Einrichtungen, wie beispielsweise das Landesamt für Gesundheit und Soziales.“ Der Verein pflege zudem ein ständig wachsendes Netzwerk aus Ämtern des Kreises, aus Firmen und Hilfeeinrichtungen. Birgit Schwebs: „Ich denke, eine Weile wird es den Verein auch unter den veränderten Bedingungen noch geben.“

Aktuell gibt es vierzehn Vereinsmitglieder, sechs natürliche Personen, sieben Kommunen und den Landkreis Rostock.

Von Thomas Hoppe