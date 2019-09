Volkshochschule in Bad Doberan lädt zum Jubiläum ein

Bad Doberan

Sprachen, Handarbeit, Computerkurse, Sport und Ernährung – das Spektrum der Volkshochschulen ist riesig. Am Freitag feiert die Institution ihren 100. Geburtstag. Auch in Bad Doberan wird mitgefeiert.

Seit einhundert Jahren bieten die Volkshochschulen ( VHS) allen Menschen unabhängig von Herkunft, Bildung oder Hautfarbe vielfältige Kursangebote, damit sie sich beruflich, sprachlich, gesundheitlich, kulturell oder politisch weiterbilden können. Das Jubiläum wird am 20. September mit der Langen Nacht der Volkshochschulen begangen. In Mecklenburg-Vorpommern nehmen alle acht Volkshochschulen daran teil. Auch die VHS am Regionalstandort Bad Doberan ist dabei.

Doberan feiert früher als die anderen Standorte

Die Mitarbeiter haben sich dazu etwas Besonderes einfallen lassen: „Da auch der Weltkindertag auf dieses Datum fällt, beginnen wir mit unserem Fest nicht erst um 19 Uhr, sondern familienfreundlich schon um 15.30 Uhr mit einem Programm für Jung und Alt“, sagt Susanne Fischer, Pädagogische Mitarbeiterin. Schon jetzt kann in der VHS eine Ausstellung besichtig werden, die sich mit der hundertjährigen Geschichte der Volkshochschulen in MV befasst. So erfahren Besucher dort unter anderem, dass Ehm Welk (1884–1966), Doberans berühmter Einwohner und bekannter Autor, am 20. Februar 1946 seinen Dienst als Direktor der Schweriner Volkshochschule antrat.

Außerdem heißt es: „Am 11. August 1919 wird die Weimarer Reichsverfassung verabschiedet. Mit dem darin formulierten Auftrag an Reich, Länder und Gemeinden, Volkshochschulen zu fördern, löst sie einen beispiellosen Gründungsschub aus.“ Doch schon weit früher begann die eigentliche Geschichte nicht nur in Deutschland, auch in Dänemark, Großbritannien und ­ Österreich.

Schnupperangebote und Diskussionen sind geplant

Die Lange Nacht der Volkshochschulen ist Teil des Jubiläumsprogramms zum hundertjährigen Bestehen der VHS in Deutschland und findet an diesem Abend unter dem Motto „zusammenleben. zusammenhalten“ bundesweit statt. „Mit einem vielfältigen Programm aus Schnupperangeboten, Vorträgen und Diskussionen zeigt die Volkshochschule eine ihrer Kernkompetenzen, nämlich Begegnung, konstruktiven Dialog und gesellschaftliche Teilhabe wie kaum eine andere öffentliche Institution zu fördern“, erklärt die Leiterin der Volkshochschule des Landkreises Rostock, Dr. Petra Zühlsdorf-Böhm.

Im Landkreis Rostock konnten im vergangenen Jahr 7671 Teilnehmer von mehr als 12 000 Unterrichtsstunden in 693 Kursen profitieren. Die jüngste Kursleiterin ist 29, die Älteste über 80 Jahre. Das Angebot ist breit gefächert – von Kultur über Sport bis zur beruflichen Weiterbildung. „Es ist ein Trend zu erkennen, dass sich zurzeit besonders viele Kursteilnehmer für gesundheitliche Themen interessieren“, sagt Susanne Fischer. „Früher waren das vor allem die Sprachkurse.“

Zum Programm 15 bis 16 UhrTrommelgruppe Markt/Neue Reihe durch Kofi A. Anani 16 Uhr Eröffnung und Grußworte 16.05 Uhr VHS vor 100 Jahren, Dr. Peter Kupatz, „Über die Sinnhaftigkeit des kühlen Bades“, historischer Vortrag 16.45 Uhr Vortrag „ Ehm Welk-einer der VHS-Gründer in MV“ 17.30 Uhr„Zauberkunst – mehr als nur ein Trick“ mit Till Frömmel 18 Uhr Vortag „ VHS der Zukunft-digitale Lernwerkzeuge“ 18.45 Uhr Vortrag „Demokratie braucht gebildete Bürger“ 19.15 Uhr Vortrag „Wo bitte geht’s zum Glück?“ 20 UhrVortag „Party, Party – erfolgreich Feste gestalten“, begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich Programm für Kindervon 15.30 bis 18 Uhr: Fun-Truck des Kinderschutzbundes im Außengelände der Volkshochschule; Individuelle Gesprächeim VHS-Café (Raum 2) von 16 bis 19.30 Uhr Ayurvedische Puri-Brotebacken von 16 bis 18.45 Uhr, Anmeldung im kostenfreien Kurs erforderlich

Zauberer und Fun-Truck für die junge Besucher

Christine Voigt, Pädagogische Mitarbeiterin, ergänzt: „Wir hoffen, dass mit der Eröffnung durch eine Trommelgruppe auf dem Kamp in Bad Doberan auch weithin zu hören ist, dass bei uns etwas los ist.“ Gäste können sich auf eine bunte Auswahl an Schnupperangeboten freuen. Außerdem wird es Einblicke in vergangene und zukünftige VHS-Kurse geben. „Lassen Sie uns gemeinsam über Demokratie diskutieren oder philosophieren, was wir zum Glücklichsein brauchen, denn auch solche Vorträge bieten wir an“, lädt Christine Voigt ein. „Auf junge Besucher warten der Fun-Truck des Deutschen Kinderschutzbundes sowie Zauberer Till Frömmel. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.“ Und wer gern einmal in die ayurvedische Küche schnuppern möchte, sollte sich jetzt schon für den kostenfreien Kurs „Ayurvedische Puris backen und dekorieren“ anmelden.

Von Sabine Hügelland