Gelbe Primeln, leuchtend orange Kürbisse oder bunte Salate – der Doberaner Markt bringt frisches Grün und Farbe auf den zurzeit oft grauen Marktplatz. Auf dem eigentlich eher überschaubaren Wochenmarkt gibt es donnerstags ein erstaunlich breites Angebot: von Eiern und Honig über Fisch und Wurstwaren bis zum Ziegenkäse.

Neben Markt-Klassikern wie Obst, Gemüse und Blumen findet man hier auch Nützliches wie Socken, dazu verzehrfertiges Essen wie Grillhähnchen oder Mutzenmandeln. Das wird auch dankbar angenommen, die meisten Marktanbieter sind insgesamt recht zufrieden damit, wie die Geschäfte hier auch in Corona-Zeiten liefen und laufen.

Am Feinkoststand gehen viele Leckereien über die Theke. Quelle: Henrietta Hartl

„Wir verkaufen hier zu dritt und haben dabei gut zu tun, so wie auf den größeren Märkten“, sagt Winfried Huß vom Olivero-Feinkoststand. Seine Theorie: „Die Leute können ja nicht essen gehen, müssen zu Hause sitzen, da gönnen sie sich öfter mal Spezialitäten zum Essen.“ Seit mehr als 20 Jahren ist der Stand mit mediterranen Köstlichkeiten wie Oliven, Gemüsesalaten oder Fetacremes schon auf dem Doberaner Markt vertreten. Auch auf zehn weiteren Wochenmärkten von Schwerin bis Warnemünde verkauft das Güstrower Unternehmen seine Produkte. Huß schätzt den Markt in Bad Doberan: „Die Stadt ist ja nicht so groß, aber es gibt hier viele treue Kunden.“

Direkter Marktverkauf aktuell einziges Standbein

Er ist auch froh, dass es anders als bei anderen dichter gedrängten Wochenmärkten in Bad Doberan trotz Corona keinen Wegfall von Standplätzen gab. Wie Huß erläutert, hat Olivero keinen Internet-Shop, weil die empfindliche Feinkost unter dem Verschicken leiden würde. Daher ist der direkte Verkauf auf den Märkten das entscheidende Standbein für die Firma.

Sie beliefert auch Gastronomie und Hotellerie, doch das ist natürlich in den letzten Monaten fast komplett weggebrochen. Corona schaffe Probleme für das Verkaufspersonal, durch die Masken- und Abstandspflicht: „Die Kunden können nicht so gut schauen, was wir alles haben, wenn sie sich nicht durch die anderen durchdrängen wollen. Und auch die Kommunikation bei der Beratung ist schwieriger.“ Doch das Marktgeschäft laufe insgesamt recht gut, meint Huß.

Meike Dehmel aus Börgerende ist zum ersten Mal seit Wochen wieder auf den Markt gekommen: „Früher habe ich hier öfter eingekauft, praktisch jede Woche. Aber ich bin auf den Bus angewiesen, und das ist jetzt seit Corona schwieriger und auch unangenehmer.“ Es gibt auf der Linie viele Busse, die nur an Schultagen fahren und das ist für sie zurzeit kaum nachvollziehbar: „Wann sind denn nun Schultage oder nicht – die Schüler haben ja jetzt ganz oft keinen Unterricht.“

Gut besucht: Der Wochenmarkt auf dem Doberaner Marktplatz. Quelle: Henrietta Hartl

Sie habe sich aber vorgenommen, trotzdem wieder öfter herzukommen, denn sie schätze das Einkaufen auf dem Markt sehr, sagt Meike Dehmel: „Da gibt es so schöne Sachen, alles frisch, und man wird noch beraten oder es gibt auch mal ein kleines Schwätzchen – das ist ganz was anderes, als wenn man in einem Supermarkt einkauft.“

Treue Kundschaft – aber Urlauber fehlen

Nicole Deinl vom Ziegenhof Langen Trechow zwischen Satow und Bützow verkauft in Bad Doberan zusammen mit Schwiegertochter Lara Ziegenprodukte – von Käse bis zu Seifen. Sie sind erst seit vergangenem Sommer auf dem Doberaner Markt. Damals wurden einige andere Märkte geschlossen oder verkleinert, und Deinl erklärt: „Wir sind froh, dass wir jetzt wenigstens hier noch etwas verkaufen können.“

Ansonsten wird es wegen Corona für den Ziegenhof immer schwieriger, auch wenn es für die Seifenprodukte einen kleinen Webshop gibt (www.ziegenhofdeinl.de). Hier in Bad Doberan sei ein guter Standort, obwohl der Betrieb natürlich ziemlich vom Wetter abhänge. Bei Schnee und Eis seien gerade viele ältere Kunden lieber zu Hause geblieben, jetzt kommen wieder mehr.

Insgesamt seien auf den Märkten wegen Corona schon weniger Kunden unterwegs, meint Deinl. Zum Beispiel fehlten die Urlauber, die sonst gern über den Markt schlendern, um das Freiluft-Flair beim Einkaufen zu genießen. Doch sie schätzt die einheimischen Kunden, die hier in Bad Doberan sehr loyal seien und „ihren“ Markt unterstützen: „Die Menschen sind sehr diszipliniert und halten sich an Abstandsregeln und Masken. Ich denke, sie wollen verhindern, dass der Markt womöglich auch noch geschlossen wird.“ Bis jetzt klappt das gut, das Angebot mit frischer Luft und guten Abstandsmöglichkeiten funktioniert.

Buntes Obst und Gemüse: Der Markt punktet vor allem mit seinem frischen Sortiment. Quelle: Henrietta Hartl

Der Wochenmarkt auf dem Marktplatz in Doberan findet donnerstags von 8 bis 18 Uhr statt, und mit leicht verändertem Angebot am Samstagvormittag von 8 bis 12 Uhr.

Von Henrietta Hartl