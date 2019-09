Doberaner erhält Orgelpfeife zum Abschied

Bad Doberan

Mit Glockengeläut im Doberaner Münster ist die 15. Serenade des Rotary-Clubs (RC) Heiligendamm eröffnet worden. Traditionell entzündete Dr. Peter Kupatz im Gotteshaus Kerzen, bevor er mit wenigen Worten in das Konzert einführte. Es war seine letzte Serenade, die er organisierte – 15 Jahre seien genug, sagte er. Nun sollen andere ran, was schon einiges Kopfzerbrechen auslöst.

„Dr. Kupatz hat die Verbindungen zu den Künstlern. Die Serenade wird es weitergeben, aber sicher in einem anderen Format. Wer das Zepter dafür in die Hand nimmt, wissen wir noch nicht“, sagte der Präsident des RC Heiligendamm, Götz Meiert. „Dazu gehört schließlich nicht nur das organisatorische Talent, sondern auch eine Affinität zur Musik und der Kontakt zu Künstlern. Die Serenade war Kupatz’ Baby“, so Meiert.

Erhalt sakraler Bauten und Untersützung der Jugendarbeit

„Ich war 2004 Präsident, als wir die Serenade ins Leben gerufen haben“, so Kupatz, der auch Gründungsmitglied ist. Mit dem Münster und der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Bad Doberan habe er gute Partner gefunden, die die Serenade zum Erhalt sakraler Bauten und für die Jugendarbeit unterstützen. „ Es war immer ein gutes Zusammenarbeiten.“

Die Serenade gestaltete ein 2018 gegründetes Flötenquartette mit dem Ensemble #F4, 15. Es ist das einzige Kammermusikensemble der Norddeutschen Philharmonie Rostock mit einer gemischten Bläser- und Streicherbesetzung Quelle: Sabine Hügelland

Das diesjährige Benefiz-Konzert gestaltete ein Flötenquartette mit dem Ensemble „#F4, 15“. Das 2018 gegründete Quartett ist das einzige Kammermusikensemble der Norddeutschen Philharmonie Rostock mit einer gemischten Bläser- und Streicherbesetzung.

Kinder-Kino-Tag am 15. Dezember

„Die Einnahmen der 15. Serenade verwenden wir für den 1. Rotary-Kinder-Kinotag am 15. Dezember“, so Götz Meiert, der als Referatsleiter im Marinekommando Rostock tätig ist. „Wir haben für den Tag das Kino in Doberan gebucht, zeigen einen Kinderfilm und laden Kinder in der Vorweihnachtszeit ins Kino, einschließlich Getränk und Popcorn, ein.“ Mit dem Verkauf von Getränken vor dem Münster und den Einnahmen aus dem Konzert können etwa 600 Euro dafür verwendet werden.

Peter Kupatz ist vielen Doberanern als Badearzt Dr. Vogel zum historischen Anbaden bekannt und ein guter Moderator: „Wie der Name schon zeigt, sind wir mit der Serenade im digitalen Zeitalter angekommen“, sagte er. Kupatz, der von 1998 bis 2016 Chefarzt der Orthopädischen Abteilung der Dr.-Ebel-Fachklinik „Moorbad“ in Bad Doberan war, begann 2017 eine privatärztliche Tätigkeit in der Praxis für Orthopädie und Sportmedizin in der Münsterstadt, obwohl er doch eigentlich „nur noch Rasenmähen wollte und nicht mehr arbeiten“, wie er mit einem Schmunzeln sagte.

Zinkpfeife um 1920 gebaut

Für sein Engagement im Rahmen der Serenaden erhielt er eine von Dr. Sven Andresen organisierte, nahezu zwei Meter große Prinzipal-Pfeife mit dem Ton Es. Die um 1920 gebaute Zinkpfeife aus der St.-Maria-Kirche Neukloster stammt aus einer Orgel, die 1884 vom Schweriner Orgelbaumeisters Friedrich Friese erbaut wurde und ursprünglich Zinnpfeifen besaß. Sie wurden später gegen Zink ausgetauscht. Mit der Restauration 2010 kamen wieder Zinnpfeifen zum Einsatz. Kupatz wurde damit überrascht, es gab Umarmungen und ein Foto mit dem ungewöhnlichen Geschenk.

46 Mitglieder im Rotary-Club Heiligendamm

Der Rotary-Club Heiligendamm hat zurzeit 46 Mitglieder, davon 39 Männer und ein Ehrenmitglied. „Wir zeigen, dass das Geld nicht anonym in eine Kasse geht“, so der Präsident. „In den vergangenen zwölf Monaten unterstützten wir unter anderem die Doberaner Tafel – unser größter finanzieller Einzelposten“, sagte Götz Meiert.

Es gab auch drei Stipendien für junge Musiker an der Kreismusikschule „ Friedrich von Flotow“. Weitere Hilfen gingen in den Aufbau und die Pflege des Backhauses Pfarrhof Rethwisch (Pilger und Begegnungsstätte). Der RC übernahm ebenso eine dreijährige Patenschaft für das Projekt „Klasse 2000“ für Unterricht der ersten Klasse an der Buchenbergschule (Sucht- und Gewaltprävention). Traditionell kommt der Erlös des Glühweinverkaufs zum Weihnachtsmarkt der Doberaner Tafel zugute.

Von Sabine Hügelland