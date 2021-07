Bad Doberan

Seit ein paar Tagen steht auf dem Kleinen Kamp direkt neben der Haltestelle Stadtmitte eine alte Telefonzelle. „Telefonieren kann man darin allerdings nicht mehr“, sagt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Wir wollen hier vielmehr eine neue Bücherzelle installieren.“ Eine Art Bibliothek-Automat, wie es ihn bereits in mehreren Gemeinden in der Region gibt. Leseratten können hier einfach Bücher mitnehmen oder abgeben, es gibt keine Leihfristen und die Schmöker können, aber müssen nicht zurückgeben werden.

„Leider habe ich an anderen Orten selbst erlebt, wie schmutzig und verwahrlost die Zellen nach einiger Zeit aussehen, wenn sich niemand darum kümmert.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

„Am kommenden Samstag wollen wir unsere Bücherzelle offiziell um 11 Uhr eröffnen“, kündigt Arenz an. „Kreativ gestaltet wurde sie ehrenamtlich von zwei Doberaner Künstlerinnen.“ Drumherum werde es von 10 bis 13 Uhr eine große Büchertauschbörse geben: „Die Leute können dafür gern ihre alten Schmöker mitbringen und sich dafür neuen Lesestoff mitnehmen.“ Eine Grundbedingung: „Die Bücher sollten nicht dreckig oder allzu verschlissen sein“, so Arenz. „Aber das versteht sich ja eigentlich von selbst.“

Trödelmarkt für Flutopfer

Er hoffe und gehe auch davon aus, dass am Eröffnungstag deutlich mehr Bücher im Angebot sein werden, als die Zelle aufnehmen kann, sagt Doberans Bürgermeister und verspricht: „In diesem Fall wollen wir einen kleinen Trödelmarkt veranstalten und die Einnahmen daraus den Flutopfern im Westen und Süden Deutschlands zukommen lassen.“

Damit die neue Bücherzelle auch in ein paar Monaten noch zum Ausleihen und Verweilen einlädt, sei die Stadt noch auf der Suche nach Paten, erklärt Jochen Arenz: „Ich möchte einfach, dass hier regelmäßig jemand nach dem Rechten schaut und gegebenenfalls die Bücher sortiert – leider habe ich an anderen Orten selbst erlebt, wie schmutzig und verwahrlost die Zellen nach einiger Zeit aussehen, wenn sich niemand darum kümmert.“ Die Tauschbörse findet am Samstag von 10 bis 13 Uhr auf dem Kleinen Kamp in Bad Doberan statt.

Von Lennart Plottke