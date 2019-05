Bad Doberan

Der Bad Doberaner Marcus Fourmont möchte die Münsterstädter animieren, mehr Fahrrad zu fahren und aufs Auto zu verzichten. Deshalb macht er dieses Jahr wieder beim Stadtradeln mit, eine bundesweite Aktion des Klimabündis’, die vom Landesministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung unterstützt wird, das 10 000 Euro zur Verfügung stellt. An drei Tagen im Mai bietet Fourmont an, mit ihm und seinem Kollegen Benjamin Stisser nach Rostock zu radeln. Dort arbeitet der 43-Jährige.

Die Hansestadt Rostock nimmt vom 5. bis 25. Mai am Stadtradeln teil. „Ich persönlich habe letztes Jahr zum ersten Mal im Rahmen des Teams meines Arbeitgebers teilgenommen“, erzählt Marcus Fourmont, der bei Inros Lackner tätig ist. „Ich wohne in Bad Doberan, mein Kollege in Parkentin und wir fahren öfter direkt mit dem Rad zur Arbeit nach Rostock.“ Ziel des Stadtradelns ist es, im Aktionszeitraum so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen, für mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den Kommunen. Greifswald hat 2018 beispielsweise 190 000 Kilometer zurückgelegt und damit 27 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Ob Auto oder Rad: Kaum Zeitunterschied

Marcus Fourmont radelt regelmäßig von Bad Doberan zur Arbeit nach Rostock. Er bietet Interessierten an, mitzukommen. Quelle: privat

„Das schöne ist: Es dauert nicht wirklich länger im Vergleich zum Auto. Die Fahrt ist sehr schön in der Morgensonne und man kommt einfach besser in den Tag. Wir halten es für eine gute Sache und möchten es gern weiter teilen“, sagt Marcus Fourmont. Dabei ginge es nicht nur darum, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. „Es soll animieren mehr das Rad zu nutzen und den Automatismus, ins Auto zu steigen, zu unterbinden.“

„In diesem Jahr bieten wir daher im Rahmen des Rostocker Stadtradelns an drei Tagen die Möglichkeit an, nach Rostock zur Arbeit mit zu radeln.“ „Doberaner Morning Star“ heißt die Tour. Die Teilnehmer bekämen Chance und Gelegenheit, es zu probieren. „Wir bieten dafür Windschatten, um schneller anzukommen.“

Treffpunkt Parkentiner Weg

Wer Interesse hat, am Mittwoch, 8. Mai, Montag, 13. Mai oder Dienstag, 21. Mai, mitzuradeln, kann ohne Anmeldung um 7 Uhr zum Treffpunkt Parkentiner Weg 37, gegenüber der Bäckerei Carlson, kommen. Etwa 7.20 Uhr können Teilnehmer auch vor der Parkentiner Kirche dazustoßen. Die Strecke ist etwa 16 Kilometer lang. Bei Regen oder Niesel fällt die Tour aus.

„Wer will, kann seine Kilometer im Stadtradeln-Portal in einem Team seiner Wahl für den guten Zweck melden“, sagt Marcus Fourmont. Bei Stadtradeln gebe es einen Wettbewerb zwischen den einzelnen Teams, der anspornt. „Im vergangenen Jahr haben wir mit 20 Leuten angefangen, am Ende waren es 80, die mitgemacht haben“, sagt Fourmont.

„Wir halten diese Aktion für sehr sinnvoll und möchte gern daran mitwirken, dass zum Beispiel Bad Doberan kommendes Jahr ein eigenes Stadtradeln durchführt.“

Bürgermeister rückt Radverkehr in den Fokus

Bürgermeister Jochen Arenz steht dem nicht im Weg. „Das ist eine super Aktion, wir werden nächstes Jahr mitmachen. Ich möchte gerne Schulen und Firmen mit einbinden“, sagt er. Das Stadtradeln fördere die Gemeinschaft und sorge für weniger Verkehr, damit auch für weniger Parkplatzprobleme.

Überhaupt möchte der Bürgermeister den Radverkehr im kommenden Jahr mehr in den Fokus rücken. „Wir werden im nächsten Jahr dafür Geld in den Haushalt einstellen. Die Stadt ist für Radfahrer nicht attraktiv“, sagt Jochen Arenz. Innerhalb der Stadt gebe es fast keine Radwege, die gesamte Infrastruktur sei auf das Auto ausgelegt. „Ich möchte die Stadt für Radfahrer attraktiver machen.“ Das fange schon bei den Abstellmöglichkeiten fürs Rad an. „Es muss dringend was passieren, aber es ist ein langer Weg“, so Arenz. Doberaner Straßen seien alle extrem eng.

19 Kommen in MV machen bei Aktion mit

19 Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich 2019 für das Stadtradeln angemeldet. „Die Zahl hat sich in diesem Jahr fast verdoppelt. Das ist in meinen Augen ein Signal dafür, dass das Fahrrad eine wichtige Rolle als Alternative zum Auto spielt“, sagt Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD). „Zudem wird deutlich, dass das Bewusstsein für das Thema in den Kommunen geschärft ist. Diese Entwicklung gilt es mit Aktionen, etwa wie dem , Stadtradeln’ zu fördern.“

Anja Levien