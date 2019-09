Doberaner sagen deutlich: Wir wollen neue Straße nicht

Bad Doberan

Bisher ist die Straße vom Gewerbegebiet Eikboom in Bad Doberan bis Althof nur ein Strich in einem Bebauungsplan. Doch seit die Stadt Anfang des Jahres das Verkehrskonzept mit dieser Verbindung vorgestellt hat, haben die Anwohner mobil gemacht. Flyer wurden verteilt, Versammlungen fanden statt. Die letzte am Donnerstagabend, zu der auch Matthias Crone, Bürgerbeauftragter des Landes Mecklenburg-Vorpommern, gekommen war. Hier sagte Bürgermeister Jochen Arenz deutlich: Die Straße wird nicht gebaut. Skepsis blieb dennoch.

Angela Palm ist Mitinitiatorin der Versammlung. „Anfang des Jahres war die Neuigkeit, die Straße soll gebaut werden. Dann gab es Schreiben des Bürgermeisters und unverständliche Sachen, die nicht aufgeklärt wurden. Daher habe ich Herrn Crone gebeten, zu uns zu kommen und vermittelnd zur Seite zu stehen“, sagte Angela Palm.

Hintergrund: Jochen Arenz hatte im Mai informiert, dass die Straße nicht bis nach Althof gebaut werde. Eine Anbindung östlich an das Wohngebiet Parkentiner Landweg und Fuchsberg war jedoch weiterhin im Gespräch.

Fehler in der Kommunikation

Der Bürgermeister gab Kommunikationsfehler zu. Er habe sich jetzt zusammen mit Bauamtsleiter Norbert Sass die Situation vor Ort noch einmal angeschaut. Die Straßenanschlüsse aus den Wohngebieten an eine mögliche Trasse sind schon vorhanden, führen auf ein Feld. „Das ist hier ein wunderbares Naturgebiet“, sagte Arenz.

Er verteilte ein Schreiben an die Anwohner des Fuchsberges. „Die Anbindung kommt nicht“, sagt er. Als Bürgermeister lehne er eine Anbindung des neuen Wohngebiets an den hinteren Teil des Wohngebietes Fuchsberg und an Althof ab. „Diese Anbindung macht weder ökologisch noch wirtschaftlich einen Sinn“, steht in dem Schreiben. Das neue Wohngebiet soll in Erweiterung des Gewerbegebietes entstehen und bis an die Siedlung Parkentiner Landweg heranreichen. Arenz kündigte an, dass die Verbindung aus dem Bebauungsplan genommen würde.

Beschlussvorlage für Stadtvertreter

„Wir haben schon oft darüber geredet. Für uns ist es wichtig, dass die Beschlussvorlage für die Stadtvertreter kommt“, sagt Angela Palm, „und das ihre Aussage sichtbar im Internet erscheint.“ Nur mit einer Vorlage für die Stadtvertreter „können wir sicher sein, dass es nicht in 20 Jahren wieder zum Thema wird. Wir brauchen den Beschluss.“

Der Bürgermeister warb um Vertrauen, eine Terminkette könne er nicht nennen.

Das Vertrauen sei gebrochen worden, das sitze tief, sagte Dr. Joachim Frenkel aus Althof. „Wir haben viele Argumente eingebracht, dass die Straße nicht kommen soll“, sagt er. In dem Verkehrskonzept sei sie dann drin gewesen. Als nächsten Schritt müsse jetzt mit den Stadtvertretern gesprochen werden.

Verhaltene Freude über Wegfall der Straße

Arenz warb erneut um Vertrauen. Es sollte keiner losrennen. „Niemand möchte die Straße, warum sollten Stadtvertreter sie haben wollen, wenn sie nicht wirtschaftlich ist und den Naturschutz belangt.“ Matthias Crone regte an, dass ein zeitlicher Ablauf vereinbart werden sollte. Dem stimmte Arenz zu.

Andrea Wosar-Launert: „Ich bin zufrieden, wenn es dabei bleibt und wenn wir die Informationen bekommen, wie es weitergeht.“ Quelle: Anja Levien

Die Freude über die Nachricht des Wegfalls der Anbindung war verhalten: „Wenn alles so kommt, dann sind wir zufrieden. Der Straßenverkehr darf nicht durch Althof gehen“, sagt Sieglinde Rogge. Ähnlich die Meinung von Andrea Wosar-Launert aus dem Wohngebiet Fuchsberg. „Ich bin zufrieden, wenn es dabei bleibt und wenn wir die Informationen bekommen, wie es weitergeht.“ Im Wohngebiet herrsche Anliegerverkehr, so solle es bleiben. Würde die neue Trasse kommen, wäre das die Umgehungsstraße, die 2006 abgelehnt wurde.

Für Dörte Hafemeister sei ein zeitlicher Ablaufplan wichtig. Und: „Eine Straße nach Althof macht keinen Sinn, weil die Straße dort nicht breiter gebaut werden kann.“

Übrigens: Eine neue Straße wird gebaut. Die Trasse führt vom Gewerbegebiet Eikboom an die Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/ Parkentiner Weg. Sie soll abseits der derzeitigen Wohnbebauung lang geführt, die Kreuzung zum Kreisverkehr ausgebaut werden.

Von Anja Levien