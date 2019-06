Bad Doberan

Es klappte nicht mit der Anmeldung für „Kunst offen“. Fred Schulz, für seine riesen Blauglas-Sammlung bekannt, ist jetzt nur online zu finden. Dabei hat er doch Neues wie Fossilien zu bieten. „Gerade die Älteren nehmen sich doch den Flyer vor, indem ich nun nicht drin bin“, bedauert er. „Dabei ist der so schön und gut durchdacht gehalten.“ Seine Ausstellung, die sich mit Fossilien und anderen Versteinerungen befasst, ist gerade erst fertig geworden.

„Die Highlights sind Trilobite, Kopffüßer und seltene Beutelstrahler, zum Teil ausgearbeitet von der Uni Berlin“, macht er neugierig. „Zu sehen sind auch Entwicklungsstadien. Anfangs waren Kopffüßer gerade, dann wurden sie krumm bis sie eine Schnecke bildeten“, erklärt er. „Ich konnte eine Sammlung aus Brandenburg erwerben. Darunter ist auch ein Dinosaurierknochen.“

Versteinerter Meeresboden zu sehen

Mit dem Kauf der Sammlung finanzieren sich die Brandenburger Exkursionen. „Besuchern kann ich wunderbar anhand dieser Schaukarte erklären, wie das Leben auf unserer Erde entstand. Die Trilobiten stehen recht am Anfang, das ist faszinierend.“

Drei Platten versteinerter Meeresboden sind ebenfalls in der Ausstellung von Fred Schulz zu sehen. Quelle: Sabine Hügelland

Drei große Platten versteinerter Meeresboden stehen im Schauraum, der zwar klein, aber dicht an dicht gefüllt ist. „Eine Platte ist besonders schön, weil sie leicht bläulich schimmert.“ Eine andere liegt auf dem Boden, eine weitere wurde zu einem Bild mit einem schweren Eichenrahmen aus 100-jährigem Holz. „Das meiste stammt aus Marokko. Dort werden Fossilien abgebaut“, sagt der Doberaner.

Leidenschaft für Steine durch Frau geweckt

„Juramuschelkalk ist Millionen von Jahren alt.“ Freds Leidenschaft für Steine wurde durch seine Frau geweckt. „Sie drehte immer jeden Stein um und hat mich infiziert“, sagt er. „Als wir in Ölland Gothland waren, kapierte ich, was Fossilien für eine wichtige Bedeutung haben.“ Wer aufmerksam durch die Gegend geht, kann vieles entdecken, ist er sich sicher. „Wie Donnerkeile, die man in unserer Region sogar im Garten finden kann.“

Meistens sind Trilobiten nicht komplett erhalten. „Aber ich habe komplette. Auch einen überdimensionalen“, so der 54-Jährige. Fred Schulzes Augen glänzen, wenn er über Fossilien spricht. Fast schon scheinen sie zur Konkurrenz für das blaue Glas geworden zu sein. Er baute einen neuen Verkaufsraum in einem ehemaligen Kohlenschuppen auf seinem Doberaner Grundstück, Walkenhagen 3. Er befindet sich unweit seines kleinen Ateliers, in dem geschmolzene Glassachen entstehen.

„Kunst offen“-Besucher können sich zu Pfingsten überall umschauen, natürlich auch in der riesigen Blauglassammlung mit 1700 Objekten. Er hat die drei Tage von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mit dem Slogan: Ein Mann sieht Blau wurde er bekannt. Fred Schulz sammelt weiter und vor allem seine Blauglas-Sammlung hat noch Kapazitäten: „Wer noch welches hat und wegwerfen möchte, gibt es lieber bei mir ab.“

Sabine Hügelland