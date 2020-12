Bad Doberan

Darf Bad Doberans Bürgermeister öffentlich die Corona-Maßnahmen in MV kritisieren? Zu dieser Frage ist in den vergangenen Tagen in der Münsterstadt eine lebhafte Debatte entbrannt. Nach einer OZ-Umfrage, an der sich bislang 567 Menschen beteiligt haben, befürworten 82,5 Prozent die klare Positionierung des Stadtoberhauptes, 15,5 Prozent sind dagegen, 1,9 Prozent haben keine Meinung.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

„In der letzten Stadtvertretersitzung kritisierte eine Abgeordnete, dass ich als Bürgermeister die Maßnahmen des ,Lockdown Light’ als undifferenziert und hilflos bezeichnet hätte“, sagt Arenz. „Leider sind meine schlimmsten Befürchtungen nun noch übertroffen worden – in unseren Altenheimen sterben Hunderte von Pflegebedürftigen an und mit Corona und es gibt neue traurige Höchststände von Tausenden infizierten Menschen.“

Anzeige

Virus zerstört politische Kultur

Doch nicht nur der Virus töte, so Arenz: „Es sterben auch Menschen an den Folgen wie Einsamkeit, Angst und wirtschaftlicher Not.“ Der Virus spalte zudem die Gesellschaft und zerstöre Toleranz und politische Kultur, ist Doberans Bürgermeister überzeugt: „Leider hat die Bundesregierung keine differenzierten Maßnahmen zum Schutz der Risikogruppen im Sommer durchgeführt, wie dies zum Beispiel die Stadt Tübingen vorbildlich getan hat.“

Allerdings sei dies jetzt nicht die Zeit der Vorwürfe, betont Jochen Arenz: „Wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle nicht, was in Bezug auf Corona richtig oder falsch wäre – unser Wissen beruht eher auf ,glauben und vermuten’ und weniger auf wissenschaftlich belegten Fakten.“ So sei etwa die Entscheidung über das Impfen oder Nichtimpfen gegen Corona eine persönliche Entscheidung, die es zu akzeptieren und zu tolerieren gelte.

Er appelliere an alle Doberaner, sich an die neuen, harten Corona-Regeln konsequent zu halten, macht das Stadtoberhaupt deutlich: „Damit wir diese schlimme Zeit so schnell wie möglich und vor allem gesund überstehen.“

Von Lennart Plottke