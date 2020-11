Bad Doberan

Kaum Jugendliche, wenig Angebote, unattraktive Lage: „Die Entwicklung unseres Jugendclubs ist äußerst unbefriedigend“, sagt Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Ich war nicht mehr bereit, da länger zuzugucken – wir müssen die gesamte Jugendarbeit auf neue Beine stellen.“ Besonders bitter: „Viele Mädchen und Jungen wissen nicht mal, dass es in unserer Stadt überhaupt einen Jugendclub gibt“, ärgert sich Arenz. „Eine Umfrage beim Graffiti-Jam vor einigen Wochen hat das noch einmal deutlich gezeigt.“

„Die Entwicklung unseres Jugendclubs ist äußerst unbefriedigend – ich war nicht mehr bereit, da länger zuzugucken.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Anzeige

Apropos: „Bei der Aktion im Skaterpark sind Anfang Oktober rund 150 junge Leute zusammengekommen“, macht der frühere Sozialarbeiter deutlich. „Man sieht also – wenn es entsprechende Angebote gibt, lassen sich die Jugendlichen auch begeistern.“ Der Jugendclub „Kompass“ im Gewerbegebiet Am Walkmüller Holz sei unter den Mädchen und Jungen der Stadt leider größtenteils unbekannt, bestätigt auch Justin Metelmann, Vorsitzender im Kinder- und Jugendbeirat. Allein die doch eher dezentrale Lage sei ein Hinderungsgrund, erklärt auch Beirats-Mitglied Lydia Feller: „Der Club ist einfach zu weit weg.“

Corona und schlechte Lage sind nur Ausreden

Ein Argument, dass Jochen Arenz nur bedingt gelten lässt: „Das habe ich auch vom bisherigen Leiter gehört – aber die schlechten Besucherzahlen kann man damit genauso wenig entschuldigen wie mit der aktuellen Corona-Lage.“ Denn die jungen Leute hätten alle ein Fahrrad und seien somit mobil. Dennoch: „Der Club könnte schon zentraler liegen“, räumt Arenz ein. „Wir hatten beispielsweise das ,Haus Gottesfrieden’ am Alexandrinenplatz im Auge – aber dieser Gedanke hat sich allein schon wegen der Mietwohnungen im Obergeschoss zerschlagen.“ Eine wirklich passende Alternative sei ihm bislang noch nicht eingefallen: „Ich bin über jede Idee dankbar.“

Lesen Sie auch: Treffs, Sport, Spiel: Darum braucht Bad Doberans Jugend mehr Platz

Letztlich hänge alles von den Angeboten und den handelnden Personen ab, ist Jochen Arenz überzeugt. Um sich in diesen Punkten zukunftsfähig aufzustellen, habe es mit dem Internationalen Bund als Träger bereits mehrere Gespräche gegeben: „Jugendclub-Mitarbeiterin Michelle Nickel, deren mobile Jugendarbeit übrigens sehr gut funktioniert, hat schon mal ein Grobkonzept erstellt – ich finde das an vielen Stellen überzeugend.“ So soll der „neue“ Jugendclub etwa am Freitag und Samstag bis 22 Uhr geöffnet haben, um für die ältere Jugend auch am späten Wochenende ein Anlaufpunkt zu sein.

Konzept mehr auf jüngere Zielgruppe ausgelegt

Die grobe Zielgruppe umfasst Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von sechs bis 27 Jahren. Grundsätzlich solle das Haus aber wieder mehr für jüngere Doberaner ausgerichtet werden, erklärt Arenz: „Wenn die Zeit reif ist, muss man die Älteren auch in die Welt ,entlassen’ – sonst fühlen sich die kleineren Kinder zurückgedrängt und kommen gar nicht mehr.“ Geht es nach Michelle Nickel, wird es künftig täglich die Möglichkeit für offene Gespräche und Beratungen geben, dazu sollen die jungen Leute bei den Hausaufgaben unterstützt werden. „In diesem Zusammenhang spielen auch die Themen Ausbildung und Berufsvorbereitung eine Rolle“, macht Arenz deutlich. „Das hat zuletzt überhaupt nicht mehr stattgefunden.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Weitere mögliche Angebote: mehrtägige Tischtennis-, Billard- oder Tischkicker-Turniere mit finaler Party, Ferienprogramme mit Kreativ- und Aktivprojekten, Thementage. „Der Jugendclub soll aber auch ein Ort sein, an dem sich die Kids ohne große Anforderungen einfach nur treffen und miteinander abhängen können“, betont Jochen Arenz. „Das haben sie sich verdient.“

Ab Januar kommenden Jahres soll der runderneuerte Doberaner Jugendclub an den Start gehen – mit frischem Konzept, neuem Namen und neuem Leiter. Unterstützt und begleitet wird der Neuanfang auch vom Jugendbeauftragten Maximilian Hoffmann, der den Kontakt zu den Jugendlichen und Vereinen hält.

Von Lennart Plottke