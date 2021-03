Bad Doberan

Das erste Bild bringt Anne Jax schon mal probeweise mit Klebepads an der Doberaner Klostermauer an. „Das sollte halten“, sagt die Gemeindepädagogin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde und strahlt. „Wir wollten in diesem so besonderen Jahr mal etwas anderes ausprobieren.“ Denn am Palmsonntag können Spaziergänger innerhalb des Klostergeländes den Kinderkreuzweg gehen. Mit altersgerechten Bildern der Illustratorin Petra Lefin sowie kleinen bearbeiteten Texten der Autorinnen Barbara Jaus und Anna Rieß-Gschößl wird an 15 Stationen die biblische Geschichte erfahrbar gemacht.

„Der Kreuzweg beginnt östlich des Münsters am Durchgang zur Rostocker Straße und verläuft im Uhrzeigersinn Richtung Kornhaus weiter an der Klostermauer entlang“, erklärt Anne Jax. „Die laminierten Bilder sind zwischen 10 und 18 Uhr auf einer Strecke von rund 1,5 Kilometern zu sehen.“ Dabei gehe es nicht darum, große Menschenansammlungen zu verursachen, macht die Gemeindepädagogin deutlich: „Wenn der eine oder andere Besucher mit diesem besonderen Weg auf die Karwoche und Ostern eingestimmt wird – das würde schon genügen.“

„Wir wollen den Menschen mit vielen kleinen Angeboten deutlich machen, dass die Kirche auch in diesen Zeiten nicht zugeschlossen ist.“ Albrecht Jax, Münster-Pastor Quelle: Lennart Plottke

Viele kleine Angebote an verschiedenen Stationen

Ein Gedanke – sinnbildlich für die gesamten Ostervorbereitungen der Münstergemeinde. „Es geht während dieser für uns so wesentlichen Woche nicht um Großveranstaltungen“, betont auch Pastor Albrecht Jax. „Wir wollen den Menschen mit vielen kleinen Angeboten nur deutlich machen, dass die Kirche auch in diesen Zeiten nicht zugeschlossen ist.“ Dass überhaupt etwas möglich sei – „darüber bin ich sehr dankbar“, sagt Jax: „Ich bin froh, dass die Religionsfreiheit in unserem Land so hoch geschätzt wird.“ Denn er spüre bei den Menschen schon ein starkes Bedürfnis, gerade jetzt die Kirche aufzusuchen: „Deshalb haben wir versucht, die kommende Woche möglichst zu entzerren und verschiedene Stationen anzubieten.“

So gibt es am kommenden Donnerstag um 18 Uhr im Münster die letzte Passionsandacht. „Dabei wird eine Sopranistin mit Orgelbegleitung zu erleben sein“, blickt Albrecht Jax voraus. „Dazu kocht der Treffpunkt Suppenküche ein Fastenessen – es soll Pellkartoffeln mit grüner Kräutersoße geben.“ Eine Bewirtung und der Verzehr vor Ort seien allerdings nicht möglich: „Die Leute können sich das Essen abholen – es geht vor allem darum, die Dinge im Bewusstsein zu halten.“

Offene Kirche am Karfreitag und Ostersonntag

Am Karfreitag sind ein Morgen- (9.30 Uhr) und ein Abendgebet (18 Uhr) geplant. „Dazwischen wird das Münster für eine stille Einkehr und einen Rundgang offen sein“, sagt Jax. Am Kreuzaltar finden sich kleine Zettel, auf die Klagen, Sorgen und Bitten geschrieben werden können: „Diese Gedanken werden dann auch in den Gebeten bedacht.“

In der Heiligendammer Kapelle ist am Samstag um 14 Uhr eine Andacht geplant. „Am Sonntag wollen wir für die Menschen die Möglichkeit schaffen, zum Münster zu kommen und draußen ab 6 Uhr den Ostermorgen zu begrüßen – die Osterkerze wird den ganzen Tag brennen, es werden kleine Osterlichter verteilt, auf dem Friedhof spielt der Posaunenchor.“

Zwischen Morgen- und Abendgebet können die Kinder ab 15 Uhr auf dem Klostergelände Osterüberraschungen suchen: „Wir verstecken kleine Beutel mit einigen Oster-Accessoires wie etwa einem Kreide-Ei – damit kann man dann beispielsweise die Osterbotschaft auf die Straße schreiben.“ Das vor dem Münster aufgestellte, zunächst „nackte“ Kreuz, kann im Laufe des Tages mit Blumen geschmückt werden und symbolisch neu erblühen. „All das sind zeichenhafte Handlungen, die deutlich machen sollen, dass Ostern natürlich auch in diesem Jahr nicht ausfällt“, macht der Pastor deutlich.

Ostergarten als Gemeinschaftswerk

Den Abschluss am Ostermontag bildet „etwas ganz Schönes“, meint Albrecht Jax: „In der dann wieder offenen Kirche wird im Altarraum zwischen 10 bis 18 Uhr ein Ostergarten aufgebaut.“ Ein Gemeinschaftswerk, bei dem verschiedene Familien oder auch Einzelpersonen bestimmte Szenen gestalten können und im Garten so mehr und mehr die Ostergeschichte versinnbildlicht wird.

Übrigens: Live-Übertragungen aus dem Münster – wie noch 2020 – gibt es diesmal nicht. „Die beiden Meditationen aus dem vergangenen Jahr zu Karfreitag und Ostersonntag sind aber auf unserer Homepage abrufbar“, erklärt Jax. „Etwa 40 Minuten lang werden Musik und Texte zu hören und Bilder aus dem Münster zu sehen sein.“

