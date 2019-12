Doberans Straßen sollen sicherer werden

Bad Doberan

Tempo 30 auch vor dem Schul-Komplex am Doberaner Kamp: Um den Schulweg für Kinder und Jugendliche künftig sicherer zu machen, hat die CDU-Fraktion jetzt vorgeschlagen, die Geschwindigkeit im Bereich Beethovenstraße/Höhe ZOB bis zur Kurve August-Bebel-Straße entsprechend zu begrenzen. Denn auf Höhe des Friedrich-Franz-Hotels an der Bebel-Straße sowie des Busbahnhofes an der Beethovenstraße müssten die Autos längst 30 km/h fahren – nur neben dem eigentlichen Schulweg seien immer noch innerörtliche Geschwindigkeiten von 50 km/h erlaubt.

Betroffen sind nicht nur die Regionalschüler – auch Kinder der Lessing-Grundschule sowie des nahen Gymnasiums müssten sich gerade zu Zeiten des Schulbeginns und Schulendes den Gehweg mit vielen Passanten teilen und würden deshalb dicht am Straßenrand gehen.

„Mit diesem Beschlussvorschlag werden offene Türen eingerannt“, sagte der Bauausschuss-Vorsitzende Marcus Fourmont (JA!) auf der jüngsten Sitzung. „Es kann eigentlich nicht sein, dass fast überall in der Stadt Tempo 30 gilt – nur eben vor der Schule nicht.“ Deshalb sollen Doberans Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am 16. Dezember jetzt eine entsprechende Geschwindigkeitsbegrenzung auch für diesen Bereich auf den Weg bringen.

Neuer Zebrastreifen für mehr Sicherheit

Ebenfalls um mehr Sicherheit geht es bei einem weiteren CDU-Vorschlag, auf der Verbindungsstraße vor der Einmündung in die Severinstraße einen Fußgängerüberweg zu installieren. Denn auf ihrem Weg von der Stadt in die Schule würden vor allem Grundschüler diese Straße in der Regel schnell und oftmals auch im Laufschritt überqueren. Die aufgrund des einmündenden Verkehrs aus der August-Bebel-Straße zusätzlich unübersichtliche Verkehrssituation könnte durch einen Fußgängerüberweg entschärft werden.

Er könne dieses Vorhaben nur unterstützen, sagte Bauamts-Chef Norbert Sass: „Oft staut sich an dieser Stelle der Verkehr zurück bis in die Bebel-Straße.“ Darüber hinaus würde ein Fußgängerüberweg auch immer eine intensivere Beleuchtung beinhalten, erklärte Ausschuss-Mitglied Hans-Joachim Krüger ( CDU): „Die Leute sind dann bei Dunkelheit einfach besser zu sehen.“

Schüler und Menschen mit Handicap im Blick

Dabei würde ein Zebrastreifen nicht nur den Überweg für Kinder sicherer machen, sagt Wilfried Kändler, Vorsitzender des Doberaner Beirates für Menschen mit Behinderung: „Diese Strecke benutzen auch viele ältere Menschen sowie Leute mit Handicap – das wäre schon eine enorme Entlastung.“

Kollisionen mit einem Verkehrskonzept, an dem die Stadt Bad Doberan seit Jahren arbeitet, sieht Hans-Joachim Krüger bei diesen beiden Beschlussvorschlägen nicht: „Wir können doch noch gar nicht sagen, wann dieses Konzept überhaupt verabschiedet wird und in Kraft tritt – es besteht Handlungsbedarf, und beide Maßnahmen können später in das große Papier mit einfließen.“ Auch Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) hält die beiden Beschlussvorlagen für sinnvoll. Bis das Verkehrskonzept überarbeitet sei, können noch ein Jahr vergehen, sagte er.

Niklas Stübe regte im Sozialausschuss an, das gesamte Stadtgebiet auf Fußgängerüberwege zu überprüfen. Vor allem an der Nienhäger Chaussee gebe es mit dem neuen Netto-Markt seiner Meinung nach Bedarf. Die Ausschussmitglieder einigten sich darauf, die Nienhäger Chaussee in den Prüfauftrag mit einzubeziehen, für das restliche Stadtgebiet aber das Verkehrskonzept abzuwarten.

Von Lennart Plottke